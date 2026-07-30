Россияне назвали главные маркеры скрытой нестабильности на работе:

Опрос, проведенный hh.ru среди работающих россиян показал, что сотрудники очень внимательно следят самыми разными показателями, чтобы понять, насколько стабильна и устойчива их работа. В рейтинг маркеров стабильности кроме прозрачного расчета зарплаты и достижимых целей также вошли стиль общения с руководством и даже формат постановки задач. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился среди 2576 российских соискателей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru с 15 по 23 июля 2026 г.

Аналитики hh.ru выяснили, что для большинства россиян стабильность работодателя измеряется не только обещаниями бонусов, а предсказуемостью «правил игры». По данным опроса hh.ru, главным признаком прозрачности для 37% россиян стала понятная схема заработка и премий. Еще 35% ставят во главу угла понятные и достижимые KPI, которые обсуждаются с руководителем, а не спускаются сверху в ультимативном порядке.

Исследования показало, что требования к «идеальному работодателю» противоположны у разных специалистов. Так, для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%) прозрачная формула дохода — это главный якорь стабильности. Им важно понимать, за что именно им платят, чтобы не попасть в зависимость от настроения начальства. А вот маркетологи, PR-щики, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) спокойны, когда их KPI обсуждены и зафиксированы. Для них хаос в задачах оказался более критичным, чем даже возможное снижение премии.

«Работники на самом деле прекрасные диагносты корпоративной культуры. Они видят надвигающиеся изменения задолго до официальных приказов. Например, для 50% работников показателями комфортной среды являются открытый диалог и учет их идей, а вот «сухое общение», игнорирование их предложений в общих чатах с последующим одобрением этих же мыслей другими коллегами они считают «красным флагом». Еще 42% отмечают важность баланса между контролем и самостоятельностью: им важно, чтобы руководство фокусировалось на результате, а не тотальном контроле каждого действия. Еще более 60% заявили, что доступы, пароли или финансовые метрики — это показатель надежности, а вот ограничения могут привести к выяснениям отношений на работе. Интересно, что сотрудники воспринимают стабильность не как статичную данность, а как процесс. Они сканируют мельчайшие изменения в коммуникациях: исчезли эмодзи в переписке, изменился стиль общения и вместо привычного «Отлично» руководитель стал отвечать просто «Ок», начали требовать отчеты за каждый день или начали фиксировать каждую мелочь письменно. Это сигнал, что меняется культура доверия, и люди начинают подстраховываться, обновляя резюме», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Таким образом, опрос hh.ru показывает, что в 2026 г. сотрудники хотят не просто «теплого лампового» офиса, а инструментальной и психологической прозрачности. Им нужны измеримые цели и четкая связь между действиями и доходом. И если эту связь работодатель рвет, например, меняя стиль общения, вводя хаотичные задачи, работник считает это прямым сигналом к потере стабильности — даже если финансовые показатели компании пока формально растут.