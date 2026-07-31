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«Нетология»: 61% выпускников онлайн-магистратур 2026 года получили дипломы ведущих вузов без переезда

Образовательная компания «Нетология» и 6 университетов-партнеров подвели итоги выпуска 2026 г. в онлайн-магистратурах. Более 400 магистрантов получили дипломы государственного образца. 61% из них — жители регионов и других стран, выбравшие онлайн-формат, чтобы учиться без переезда. Об этом CNews сообщил представитель «Нетологии».

Онлайн-магистратура сегодня воспринимается как инструмент для углубления знаний или смены направления без привязки к месту проживания. Среди выпускников этого года большинство не из Москвы. Дистанционное обучение позволило им получить образование в ведущих российских вузах без переезда. При выборе программы 40,5% обращали внимание именно на формат, поэтому он остается одним из ключевых при выборе магистратуры для жителей из регионов и других стран. 80% на момент поступления уже работали, при этом почти половина ставили целью получение новых навыков в рамках специальности. А 40% не имели профильного опыта в выбранном направлении — для них онлайн-магистратура стала точкой входа в новую специальность.

Выпускные прошли на десяти магистерских программах, реализуемых совместно с НИУ ВШЭ, УрФУ, РАНХиГС, ИТМО, Финансовым университетом и МФТИ. Наибольшая доля выпускников пришлась на ИТ-специальности — более 55% выпускников получили степень магистра по кибербезопасности, инженерии данных, прикладному искусственному интеллекту, разработке ИТ-продуктов. Еще почти 35% — по менеджменту, 10% — в сфере финансов и автоматизации юридических процессов.

По итогам учебного года рынок пополнили специалисты, способные решать целый спектр задач в сфере ИТ и диджитал: от проектирования архитектуры и вывода продукта на рынок до защиты инфраструктуры, внедрения ИИ-решений, автоматизации юридических процессов и управления командами.

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры
Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры цифровизация

При этом более 30% выпускников получили дипломы с отличием. Самая высокая доля выпускников с красными дипломами на направлениях, связанных с искусственным интеллектом, legaltech и продуктовым маркетингом, большинство студентов этих программ уже в процессе учебы применяли знания в своей профессиональной деятельности.

С 2023 г. направление «Высшее образование» «Нетологии» и вузы-партнеры выпустили более 1 тыс. магистрантов. В новом 2026/2027 учебном году в «Нетологии» можно поступить уже в 15 онлайн-магистратур и 6 бакалавриатов. В этом году также были запущены две программы онлайн-СПО — по искусственному интеллекту в разработке и цифровому дизайну. Теперь подготовка ИТ- и диджитал-специалистов ведется на всех уровнях формального образования.

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