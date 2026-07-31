Российские ИТ-специалисты рассказали, где хотели бы встретить пенсию

Большинство российских специалистов в сфере информационных технологий уже задумываются о том, в каком городе хотели бы жить после завершения карьеры. При выборе будущего места жительства они чаще ориентируются на климат, экологию и качество городской среды, чем на экономические показатели региона. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристической компании Verotour Travel Company.

Согласно опросу, 44% ИT-специалистов хотели бы встретить пенсию в Сочи. Еще 16% выбрали Калининград, 20% — Москву, 12% — Санкт-Петербург, а 8% — рассматривают заграницу.

Главными критериями выбора респонденты назвали мягкий климат (53%), близость к природе (49%), хорошую экологию (44%), доступность медицинской помощи (37%) и спокойный ритм жизни (31%).

При этом 42% участников исследования признались, что уже сегодня рассматривают возможность переезда в выбранный город задолго до выхода на пенсию, если работа позволит сохранить удаленный формат.

«Современные специалисты все чаще воспринимают место проживания как часть качества жизни. Поэтому многие заранее выбирают города, где комфортно жить круглый год, независимо от этапа карьеры», — сказали в туристической компании Verotour Travel Company.

Генеральный директор компании Евгения Порублева отмечает, что многие путешественники сначала приезжают в другой город на отдых, а затем возвращаются вновь уже на более длительный срок.