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ЦАТ и Политехнический колледж № 8 будут совместно готовить специалистов по 3D-печати

Центр аддитивных технологий (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию», ОДК) заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Политехническии колледжем № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова. Сотрудничество направлено на совершенствование учебных дисциплин по 3D-печати при подготовке специалистов востребованных специальностей. Об этом CNews сообщили представители АО «ЦАТ».

Генеральный директор ЦАТ Алексей Мазалов и директор Политехнического колледжа №8 Александр Сумской подписали соглашение во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы «Руднево». Стороны договорились о совместной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов по профильным программам в области 3D-печати.

Специалисты ЦАТ помогут доработать учебные планы с учетом современных стандартов аддитивных технологий и включить в практические модули задания, приближенные к реальным задачам 3D-печати в двигателестроении. Отработка навыков будет проводится на базе Флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» в Особой экономической зоне «Технополис Москва», оснащенном высокотехнологичным оборудованием. Это позволит студентам освоить работу на современных установках для аддитивного производства и металлообработки.

«Сотрудничество с Политехническим колледжем № 8 позволяет нам сформировать сквозную систему подготовки кадров, отвечающую самым строгим требованиям современного производства. Интеграция стандартов ЦАТ в образовательный процесс обеспечит подготовку специалистов, которые полностью готовы к работе на высокотехнологичных предприятиях ОДК и на высоком уровне владеют всеми навыками 3D-печати и металлообработки», — сказал генеральный директор ЦАТ Алексей Мазалов.

Сотрудничество также включает проведение стажировок и курсов повышения квалификации для преподавателей колледжа на базе предприятия и участие экспертов ЦАТ в работе Государственных экзаменационных комиссий.

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«Партнерство с ЦАТ — ведущим экспертом страны в области промышленной 3D-печати — открывает перед нашими студентами уникальные перспективы. Возможность осваивать технологии аддитивного производства во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы «Руднево» под руководством специалистов предприятия гарантирует выпускникам высокую востребованность на рынке труда и быстрый карьерный старт», — отметил директор Политехнического колледжа № 8 Александр Сумской.

Еще одним направлением совместной работы станет профориентация школьников Москвы. В рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» для учащихся будут организованы ознакомительные экскурсии, мастер-классы и встречи с ведущими инженерами отрасли.

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