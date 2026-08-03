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Алексей Ермошин присоединился к команде ITKey в должности директора по продукту

Алексей Ермошин, ранее занимавший должность ИТ-директора Фонда «Сколково», присоединился к команде российского разработчика решений для облачной инфраструктуры ITKey в качестве директора по продукту. В новой роли он будет отвечать за единую продуктовую стратегию ITKey, развитие портфеля облачных платформ, формирование долгосрочных дорожных карт и вывод на рынок новых коммерческих продуктов. В его задачи также войдут координация продуктовых, инженерных и коммерческих команд, синхронизация разработки с задачами бизнеса и государственного сектора, а также расширение технологической и партнерской экосистемы компании. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

ITKey планирует усилить управление продуктовым портфелем и последовательно развивать KeyStack и KeyVirt как основу единой инфраструктурной экосистемы для частных, гибридных и распределенных облаков. Это предполагает расширение инструментов автоматизации, централизованного управления, миграции, мониторинга и эксплуатации, а также создание сквозных сценариев для управления вычислительными ресурсами, виртуализацией, контейнерными средами, сетями и хранилищами в едином технологическом контуре. Отдельным приоритетом станет развитие решений для крупных распределенных инфраструктур, государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры, включая отраслевые сценарии для финансового сектора, промышленности, телекома, энергетики и компаний с территориально распределенной ИТ-инфраструктурой.

До перехода в ITKey Алексей Ермошин отвечал за развитие информационных систем и цифровых сервисов Фонда «Сколково». В 2015 г. он занимал должность заместителя руководителя департамента информационных систем и сервисов, а к 2025 г. возглавил ИТ-направление Фонда. В числе проектов с его участием - построение инфраструктуры и цифрового ландшафта экосистемы Инновационного центра “Сколково”, развитие цифровых сервисов, биллинговых систем, сквозной аналитики и инструментов управления инновационной экосистемой.

Опыт руководства ИТ-направлением в одной из крупнейших инновационных экосистем страны поможет ITKey точнее учитывать задачи отраслей, в которых особенно высоки требования к масштабируемости, надежности и управляемости инфраструктуры. В компании рассчитывают, что это ускорит принятие продуктовых решений, сделает развитие цифровых платформ более предсказуемым и сократит путь от запроса рынка до промышленного внедрения новой функциональности.

«Российский рынок инфраструктурного программного обеспечения вступает в этап, когда недостаточно воспроизвести функциональность ушедших зарубежных решений. Компании ожидают от отечественных платформ самостоятельной технологической логики, повышенного уровня надежности и безопасности, эффективного использования элементов ИИ, понятной экономики и способности развиваться вместе с их инфраструктурой. Перед нами стоит задача превратить накопленную инженерную экспертизу ITKey в последовательную продуктовую систему: от архитектуры и дорожной карты до промышленной эксплуатации и развития платформ на горизонте многих лет. KeyStack и KeyVirt должны стать не временной заменой отдельных иностранных продуктов, а технологическим фундаментом, на котором бизнес и государственные структуры смогут строить и развивать собственную цифровую инфраструктуру», – сказал Алексей Ермошин, директор по продукту компании ITKey.

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Под руководством Алексея Ермошина ITKey выстроит единый процесс управления жизненным циклом продуктов. Он охватит сбор и приоритизацию требований, проверку продуктовых гипотез, работу с пилотными площадками, оценку результатов внедрения и дальнейшее развитие платформ в промышленной эксплуатации. К определению приоритетов разработки компания намерена активнее привлекать заказчиков и технологических партнеров. Это позволит учитывать архитектурные ограничения, требования к информационной безопасности, масштабированию и отказоустойчивости до выхода новой функциональности в промышленный релиз.

«ITKey накопила серьезную инженерную экспертизу в создании и сопровождении облачной инфраструктуры промышленного масштаба. На следующем этапе нам важно объединить технологические компетенции, системное управление продуктами и понимание задач рынка. Алексей хорошо знает, как устроены сложные ИТ-ландшафты и какие требования предъявляет бизнес к инфраструктурным платформам на протяжении всего жизненного цикла. Этот опыт поможет нам принимать более точные продуктовые решения и последовательно наращивать ценность KeyStack и KeyVirt для заказчиков», – сказал Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey.

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