Cloud.ru выплатил купонный доход по дебютному выпуску облигаций

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-решений, сообщил об успешном исполнении обязательств по выплате купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии 001P-01 (ISIN: RU000A10FJS0). Общая сумма выплат составила 116700000 руб. Купонный доход на одну облигацию — 11,67 рубля. Обязательства перед инвесторами исполнены в полном объеме и в установленный срок.

Дебютный выпуск биржевых облигаций Cloud.ru объемом 10 млрд руб. был размещен в июле 2026 г. Ставка купона составляет 14,2% годовых, выплаты осуществляются ежемесячно, срок обращения выпуска — два года. Облигации включены во второй уровень листинга ПАО «Московская Биржа».

Надежность Cloud.ru как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

«Cloud.ru сегодня — одна из крупнейших облачных и ИИ-компаний России с устойчивой бизнес-моделью и высокими темпами роста. Мы создаем современную облачную и ИИ-инфраструктуру, которая помогает организациям реализовывать проекты любого масштаба. Средства, привлеченные в рамках дебютного выпуска облигаций, направлены на развитие инфраструктуры, приобретение серверного и другого ИТ-оборудования, а также расширение продуктового портфеля. Это позволит нам поддержать высокие темпы роста и ускорить развитие облачной и ИИ-инфраструктуры Cloud.ru», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Общая выручка компании в 2025 г. составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с предыдущим годом. EBITDA выросла на 71% до 58 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA составила 76%. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 г. составило 0,1х.