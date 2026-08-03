Финансовой подушки россиянам хватит в среднем чуть больше, чем на 4 месяца. У 4 из 10 нет сбережений

В 2026 г. россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие экономически активнее граждане из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

67% экономически активных граждан так или иначе следят за своими доходами и расходами (53% — примерно, 14% — строго), тогда как год назад таких было 78%. Доля тех, кто не ведет учет своих финансов, выросла с 22 до 33%.

Планировать бюджет тоже стали реже: сегодня свои будущие доходы и расходы просчитывают 69% опрошенных (в 2025 г. — 80%). 46% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% строят планы более чем на год вперед.

Рассуждая о гипотетической ситуации — потере всех источников дохода — 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, еще 14% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Средний же запас финансовой прочности россиян, по оценкам самих опрошенных, составил 4,4 месяца. 4 из 10 участников опроса (39%) признались, что вовсе не имеют сбережений.

Свою финансовую грамотность большинство граждан (55%) оценивает как среднюю, высокой ее считают лишь 16% (против 26% в прошлом году), низкой — 13%.

Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень грамотности.

Молодежь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже, чем те, кто старше, и свой уровень грамотности как высокий оценивают тоже реже. Меньше доля тех, у кого есть сбережения, среди граждан от 35 до 45 лет.

Обладатели высшего образования скрупулезнее относятся к финансам, чем те, кто закончил колледжи. Строят планы и копят они тоже чаще.

Россияне с доходом до 100 тыс. руб. чаще ведут строгий учет, чем те, кто зарабатывает больше. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. чаще составляют финансовый план, особенно на минимальный срок. С ростом уровня заработка закономерно растет и доля опрошенных, имеющих сбережения. Личные оценки уровня финансовой грамотности выше среди тех, кто зарабатывает больше.

Судя по комментариям респондентов, ситуация изменилась за год не потому, что россияне разучились считать деньги, а потому что устали тревожиться. Не видя возможности планировать крупные приобретения из-за дорогих кредитов и инфляции, люди переходят в режим «жить сегодняшним днем».

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 14-20 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.