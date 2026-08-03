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Хобби как бизнес: россияне все чаще превращают увлечения в источник дохода

Аналитика «ЮKassa» (сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») по итогам первого полугодия 2026 г. показывает, что бизнес вокруг увлечений в России не просто растет, он качественно меняется. И главный драйвер этих изменений — доступные цифровые инструменты. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Еще недавно такие продажи выглядели кустарно: личная страница, любительские фото, прайс в сообщениях и перевод по номеру телефона. Сегодня даже небольшие мастерские и домашние кондитеры работают иначе, используя сервисы — помощники предпринимателей: витрины в соцсетях, миниаппы в мессенджерах, счета–ссылки на оплату, несколько способов расчета, понятные условия возврата. Все это доступно в том числе самозанятым и превращает хобби в полноценный бизнес. Как результат, больше доверия покупателей и рост оборотов продавцов.

Рукоделие: спрос на ручную работу растет

Категория товаров для рукоделия и шитья уверенно растет. Оборот сегмента увеличился на 21% год к году, число транзакций — на 10%, средний чек — на 9%, до 4201 руб.

Старт в рукоделии остается одним из самых доступных. Базовое оборудование, материалы и витрина в соцсетях позволяют быстро выйти на первые продажи. Чтобы работать как бизнес, мастера подключают выставление счета по ссылке, платежных ботов в мессенджерах и другие инструменты социальной коммерции. Для покупателя понятный процесс оплаты от надежного провайдера — сигнал надежности, особенно по сравнению с переводом на карту.

Кондитерский бизнес: ставка на ассортимент

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Домашняя кондитерка остается одним из самых популярных способов монетизировать кулинарное хобби. В первом полугодии оборот готовых кондитерских изделий вырос на 10% год к году, а число транзакций — на 15%. Средний чек при этом снизился на 5%, до 4230 руб. На фоне роста числа транзакций это говорит о расширении аудитории за счет ассортимента: торты на заказ дополняют более доступные позиции — капкейки, печенье, десерты к чаю.

По мнению экспертов «ЮKassa», тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться: спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу — за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. Для покупателей — шанс чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки.

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