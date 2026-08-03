Каждый пятый выпускник НИУ МИЭТ работает в ОЭЗ «Технополис Москва»

Каждый пятый выпускник Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) был трудоустроен на предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Всего в 2026 г. учебное заведение подготовило более 1,2 тыс. высококвалифицированных кадров для экономики страны. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем обеспечивать промышленность города квалифицированными кадрами. Выпускники НИУ МИЭТ — опорного вуза столичной ОЭЗ — востребованы на предприятиях. В этом году свыше 250 молодых специалистов были трудоустроены на высокотехнологичных производствах особой экономической зоны Москвы. Часть из них получила предложения от компаний, входящих в кластер микроэлектроники. Находить работу студентам помогает центр развития карьеры НИУ МИЭТ, а также проекты “Техноработа” и “Техностажировка”, которые реализует ОЭЗ», — отметил Максим Ликсутов.

Лидером по количеству трудоустроенных выпускников в этом году стала компания «НМ-ТЕХ», реализующая полный цикл производства микросхем. Молодые специалисты также были востребованы на предприятиях, которые занимаются разработкой систем на кристалле и процессорных архитектур, производством радиоэлектронной аппаратуры полного цикла, а также созданием систем информационной безопасности. В их числе — завод «Микрон», предприятие «Завод Протон», группа компаний «Электронинвест», научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» и Зеленоградский нанотехнологический центр.

Во время обучения студенты проходят практику на предприятиях ОЭЗ, где знакомятся с работой высокотехнологичных производств и основными технологическими процессами. Часть выпускников затем трудоустраиваются на предприятиях, которые находятся в регионах, где тиражируют лучшие практики столичной промышленности.

«В 2026 г. НИУ МИЭТ подтвердил статус одного из лучших высших учебных заведений страны по востребованности среди выпускников. По итогам Национального рейтинга трудоустройства вуз вошел в число лидеров по девяти направлениям бакалавриата и семи направлениям магистратуры. Статус опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва" открывает перед нашими студентами уникальные возможности: уже во время учебы они знакомятся с реальными производственными задачами на высокотехнологичных предприятиях. Сейчас в университете идет приемная кампания, на 926 бюджетных мест заявление уже подали более 4,9 тыс. человек», — отметил ректор НИУ МИЭТ Сергей Гаврилов.

Столица развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта «Кадры», который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.