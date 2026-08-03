Компания Crosstech Solutions Group сменила название на «ГардаТех»

Разработчик решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group объявил о смене названия. Компания сменила название на «ГардаТех Солюшнс Групп», сокращенно ― «ГардаТех».

Смена названия стала завершающей точкой интеграции компании в экосистему «ИКС Холдинг». «ГардаТех» усилит вендорское направление «ИКС Безопасности» для создания высоконадежных систем защиты как для банковской отрасли, так и государственного сектора, объектов КИИ и других сфер.

В «ИКС Безопасность» также входят разработчик решений «Гарда» и сервисная компания «Бастион». Благодаря присоединению «ГардаТех» компании смогут предоставить полный комплекс услуг для обеспечения безопасности заказчика на любом этапе интеграции ИБ-решения.

«Многолетняя экспертиза «ГардаТех» сосредоточена в области корпоративной информационной безопасности и защиты данных. Компания уже закрепилась на рынке и специализируется на разработке решений для предотвращения внутренних угроз, управления доступом, контроля и защиты конфиденциальной информации, обеспечения безопасности контейнерных сред и в других направлениях кибербезопасности. Опыт компании — ключевой актив, на базе которого будут развиваться и обновляться ИБ‑продукты «ГардаТех». Благодаря присоединению к передовому ИТ‑холдингу страны мы планируем укрепить позиции на рынке и расширить клиентский портфель. Уверены, что такие изменения позитивно отразятся как на нашей команде, так и на заказчиках», — сказал Рифкат Загитов, генеральный директор «ГардаТех».