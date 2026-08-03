CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Нейропамять для дрона представили в МФТИ

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) разработали бортовой интеллектуальный модуль «Нейропарсер», который превращает видеопоток беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в структурированную объектовую сцену с историей наблюдений и геопривязкой. Разработка важна для инспекции инфраструктуры и поисковых операций, анализе последствий аварий, где критически важна не просто фиксация объектов, а их идентификация и отслеживание во времени. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Современные беспилотники все чаще выступают не просто носителями камеры, а полноценными вычислительными платформами. На борту БПЛА появляются нейросети, тепловизоры, лидары и системы автономной миссии. Беспилотники могут в автоматическом режиме летать по подстилающей поверхности (к примеру, проект МФТИ – технологии бортовой оптической навигационной системы с использованием нейросетевых алгоритмов (БОСК).

Однако даже самые передовые решения сильны в отдельных функциях, но не дают целостной картины наблюдаемой сцены. Оператору приходится пересматривать видео, вручную запоминать объекты и сопоставлять их с координатами, что превращает инженерную задачу в трудоёмкий процесс.

Для решения этой проблемы ученые МФТИ разработали нейромодуль, получивший название «Нейропарсер». В отличие от традиционных систем видеоаналитики, которые обрабатывают каждый кадр по отдельности, он ведет историю наблюдения каждого объекта. Это позволяет системе отвечать не на вопрос «что в кадре?», а на более сложные запросы: как долго наблюдался объект, перемещался ли он, где находился на карте и насколько можно доверять результату распознавания.

«Наша разработка предлагает смотреть на задачу как на непрерывную цепочку: сегментация, трекинг, реидентификация, геопривязка и объектовая память. Ценность появляется не в каждом звене по отдельности, а в их связке. Вместо «в кадре что-то есть» мы получаем запись: «в 10:15 обнаружен объект такого-то типа, он наблюдался несколько секунд, его положение связано с координатами БПЛА», – сказал архитектор проекта, ведущий инженер, к.т.н. Иван Фаркатов.

В основе устройства лежит модульная архитектура, где каждый компонент отвечает за свою задачу: сегментация выделяет контуры объектов, идентификация определяет их класс, трекинг отслеживает их во времени, реидентификация позволяет искать эталонный объект под разными ракурсами, а геопривязка связывает наблюдение с координатами БПЛА, поступающими от GNSS, INS и других навигационных средств. Такой подход исключает попытки «угадать» геометрию сцены одной нейросетью – координаты и поза объекта поступают от навигационного контура БПЛА, а нейросетевые алгоритмы отвечают только за распознавание и трекинг, что делает систему более надежной и проверяемой в реальных условиях.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Каждый объект получает цифровой «паспорт» – тип, маску на изображении, идентификатор трека, время наблюдения, координаты и эмбеддинг для повторного поиска даже при изменении освещения и ракурса. Благодаря этому модуль может получить эталонное изображение объекта и в ходе полета проверять, не похож ли один из наблюдаемых объектов на заданный образец. Если совпадение достаточно уверенное, объект фиксируется в памяти сцены и попадает в отчет», – сказал Иван Фаркатов.

Как подчеркивают ученые, «Нейропарсер» не заменяет существующие алгоритмы, а интегрирует их в единую систему, превращая БПЛА из «летающей камеры» в наблюдателя с памятью. Таким образом, передовые разработки в области технического зрения, полета по подстилающей поверхности (в частности, такие проекты МФТИ, как БОСК, «Фасетка»), становятся объединенными единой комплексной интеллектуальной системой, и все эти проекты совместно позволят значительно сократить путь от выполнения полётного задания к принятию решения за счет автоматического теханализа наблюдаемой сцены.

В перспективе технология найдет применение в мониторинге территорий, картографировании, анализе последствий аварий и специальных сценариях, где требуется найти не просто объект заданного класса, а конкретную цель, известную по эталонному изображению. Ключевая ставка проекта – переход от набора детекций к полноценной геопривязанной сцене с памятью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще