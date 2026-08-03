CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«РТК Сервис» стал авторизованным партнером ГК «Аквариус»

Системный интегратор «РТК Сервис» объявил о получении статуса авторизованного партнера ГК «Аквариус» — одного из представителекй российского рынка разработки и производства вычислительной техники и ИТ решений. Партнерство позволяет интегратору расширить спектр услуг для корпоративных заказчиков и операторов связи за счет внедрения полного цикла ИТ инфраструктуры на базе отечественных решений Aquarius. Широкий портфель продуктов «Аквариуса», включающий серверы, системы хранения данных, телеком решения и клиентские устройства, формирует единую архитектуру и обеспечивает бесшовную интеграцию в существующую среду заказчика.

Бизнес партнерство поддерживает стратегию «РТК Сервис» по развитию направления «ИТ и телеком инфраструктура» и наращиванию линейки импортонезависимых решений, основанных на проверенных российских технологиях. Интегратор сотрудничает с ведущими производителями оборудования, программного обеспечения и инженерных систем, а сотрудничество с «Аквариусом» усиливает комплексный подход к реализации проектов за счет высокой технологической экспертизы производителя.

Собственная лаборатория «РТК Сервис», располагающая более чем 850 единицами активного оборудования, позволяет заблаговременно тестировать совместимость решений «Аквариуса» с действующей инфраструктурой заказчиков. Такой подход особенно востребован при реализации проектов для объектов критической информационной инфраструктуры и в случаях, когда к системам предъявляются повышенные требования по надежности и отказоустойчивости. Использование оборудования Aquarius в таких сценариях подтверждает высокую зрелость и надежность технологической платформы компании.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Партнерство с «РТК Сервис» — это синергия инженерной экспертизы интегратора и надежных отечественных решений Aquarius. Компетенции партнера в сетевых и телеком проектах позволяют максимально эффективно раскрывать потенциал оборудования «Аквариуса» в сложных инфраструктурных средах. Для enterprise заказчиков это означает не просто поставку техники, а гарантированную работоспособность всей архитектуры и сквозную ответственность на всех этапах, от проектирования до эксплуатации», — сказал Аркадий Соколов, коммерческий директор ГК «Аквариус».

«Рынок демонстрирует устойчивый спрос на отечественные ИТ решения, в которых оптимально сочетаются производительность и отказоустойчивость. Статус авторизованного партнера «Аквариуса» позволяет нам усилить экспертную составляющую нашего предложения и предоставлять заказчикам верифицированные технологические решения на базе продуктов одного из ключевых российских производителей. Возможности нашей лаборатории помогают минимизировать риски интеграции еще на этапе пресейла — это напрямую влияет на сроки и бюджет проектов», — отметил Олег Алленов, коммерческий директор «РТК Сервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще