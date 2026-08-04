ИИ меняет рынок труда: спрос на GenAI-навыки вырос в пять раз за два года

Центр макроэкономических исследований Сбербанка представил исследование о том, как генеративный искусственный интеллект меняет российский рынок труда. На фоне исторически низкой безработицы и усиливающегося дефицита кадров резерв рабочей силы практически исчерпан. Безработица находится на историческом минимуме — 2,1%. За 10 лет она снизилась во всех возрастных группах: среди людей 20–24 лет — с 12,6% до 7,5%, а среди 40–44-летних — с 3,6% до 1,9%. При этом зарплаты растут быстрее производительности — накопленный разрыв с 2012 г. составляет около 30 п.п. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В этих условиях одним из ключевых ответов на вызовы рынка труда становится рост производительности за счет новых технологий. Внедрение GenAI способно увеличить производительность труда на 1,2 п.п.

Исследование показывает: рынок труда входит в фазу структурной перестройки. Спрос работодателей смещается от привычных навыков к GenAI-компетенциям, а сами вакансии все чаще требуют не только автоматизации отдельных операций, но и умения усиливать работу человека с помощью ИИ.

Ключевые выводы исследования

Доля вакансий с GenAI-навыками выросла в пять раз за два года. При этом спрос вышел за пределы технических ролей и заметно вырос в маркетинге, дизайне, SMM и административных функциях.

ИИ создает новые профессиональные роли: от ИИ-тренера/разметчика и prompt-инженера до LLMOps-инженера, разработчика ИИ-агентов и ИИ product-менеджера.

На уровне технологий спрос работодателей все заметнее смещается к российским моделям: «ГигаЧат» занял третье место по упоминаниям в вакансиях, а Kandinsky поднялся с 12 на восьмое место.

Среди массовых вакансий по-прежнему много ролей с высокой подверженностью ИИ — это, в частности, менеджеры по продажам, бухгалтеры и операторы call-центра.

При этом связь между подверженностью ИИ и спросом работодателей остается слабой: внутри нее одновременно действуют два разнонаправленных эффекта — замена (automation) и дополнение (augmentation).

Рынок труда смещается от автоматизируемых вакансий к аугментированным: доля вакансий с высоким уровнем автоматизации снизилась с 30,5% до 24,1%, а доля вакансий с высоким уровнем аугментации выросла с 18,0% до 23,6%.

Таким образом, ИИ на рынке труда сегодня — это не только история про сокращение рутинных задач, но и про появление новых профессий, изменение требований к кандидатам и перераспределение спроса в пользу ролей, где технологии усиливают человека, а не заменяют его.

Александр Исаков, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка: «Внедрение ИИ позволяет смягчить кадровый дефицит за счет роста производительности и перераспределения трудовых ресурсов. По нашим оценкам, этот процесс уже отражается в структуре спроса: ускоряется поляризация спроса на специалистов в зависимости от потенциала автоматизации их ролей с помощью ИИ. Доля вакансий с высоким потенциалом автоматизации снизилась на 1/6 против 2021: до 24% с 30% всех вакансий — и этот тренд усиливается».