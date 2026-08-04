iSpring вошла в рейтинг CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, вошла в число крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2025 г. в ежегодном рейтинге CNews500. Выручка компании выросла на 30% по сравнению с 2024 г.

CNews500 — ежегодный рейтинг CNews Analytics, который ранжирует 500 крупнейших российских ИТ-компаний по объему выручки. По итогам 2025 г. совокупная выручка участников составила 3,56 трлн руб. В рейтинг входят разработчики программного обеспечения, поставщики ИТ-услуг, производители оборудования и вычислительной техники, разработчики сетевого и телеком-оборудования, а также ИТ-дистрибьюторы.

Аналитики учитывают только выручку от ИТ-деятельности — без внутригруппового оборота и двойного учета в цепочке «дистрибьютор-интегратор-конечный клиент». Инсорсинговые компании крупных корпораций в рейтинг не входят, как и доходы операторов связи от услуг связи и телефонии.

Рост выручки iSpring — результат системной работы с продуктом, клиентским опытом и внутренними процессами: компания сосредоточилась на повышении ценности решений для бизнеса, а не только на расширении их функциональности.

«Вхождение в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России — это оценка не отдельного продукта, а результата работы компании за год в целом. Рынок корпоративного обучения меняется: заказчики все чаще выбирают не отдельный инструмент, а партнера, который понимает их бизнес-задачи и растет вместе с ними. Результаты рейтинга — стимул двигаться дальше и подтверждение того, что выбранная нами стратегия работает», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.