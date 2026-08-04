CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

iSpring вошла в рейтинг CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, вошла в число крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2025 г. в ежегодном рейтинге CNews500. Выручка компании выросла на 30% по сравнению с 2024 г.

CNews500 — ежегодный рейтинг CNews Analytics, который ранжирует 500 крупнейших российских ИТ-компаний по объему выручки. По итогам 2025 г. совокупная выручка участников составила 3,56 трлн руб. В рейтинг входят разработчики программного обеспечения, поставщики ИТ-услуг, производители оборудования и вычислительной техники, разработчики сетевого и телеком-оборудования, а также ИТ-дистрибьюторы.

Аналитики учитывают только выручку от ИТ-деятельности — без внутригруппового оборота и двойного учета в цепочке «дистрибьютор-интегратор-конечный клиент». Инсорсинговые компании крупных корпораций в рейтинг не входят, как и доходы операторов связи от услуг связи и телефонии.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Рост выручки iSpring — результат системной работы с продуктом, клиентским опытом и внутренними процессами: компания сосредоточилась на повышении ценности решений для бизнеса, а не только на расширении их функциональности.

«Вхождение в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России — это оценка не отдельного продукта, а результата работы компании за год в целом. Рынок корпоративного обучения меняется: заказчики все чаще выбирают не отдельный инструмент, а партнера, который понимает их бизнес-задачи и растет вместе с ними. Результаты рейтинга — стимул двигаться дальше и подтверждение того, что выбранная нами стратегия работает», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор iSpring.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще