Каждый пятый сотрудник ИТ-компании в России не понимает, каким может быть его карьерный путь в этой сфере

Чтобы лучше понимать, какие условия, возможности и карьерные ориентиры влияют на выбор работы сегодня, а также как люди, работающие в технологических компаниях, строят свои планы на будущее, «Лаборатория Касперского» провела опрос «Работа в ИТ: приоритеты и планирование». Выяснилось, что чёткого представления, каким может быть его профессиональное развитие, нет у каждого пятого сотрудника ИТ-компании со стажем более 5 лет.

На сколько лет вперёд планируют карьеру. В целом большинство респондентов со стажем более 5 лет понимают своё будущее с точки зрения карьеры (75%). У 35% участников опроса есть видение на 1-2 года, у каждого третьего — на 3–5 лет и у каждого четвёртого — более чем на 5 лет вперёд.

Какие карьерные задачи есть в приоритете на ближайшее время. В основном следующие вызовы — движение вверх по карьерной лестнице (36%) или углубление профессиональных компетенций (33%). Почти каждый десятый (9%) задумывается о смене компании в текущей отрасли. При этом большинство опрошенных (82%) считают, что стратегия долгосрочной лояльности одной компании более эффективна для продвижения по карьерной лестнице, чем частая смена компаний.

Работа на босса или на себя. Большинство воспринимает ИТ как стабильную сферу. Так, с точки зрения типа занятости 82% респондентов со стажем более 5 лет в ближайшие 10 лет планируют остаться в найме. Вариант открыть собственный бизнес рассматривают 12% участников опроса.

«Отсутствие карьерного вектора — это, прежде всего, потеря смысла. Когда человек не понимает, куда он движется, работа превращается в выполнение задач ради галочки. Особенно остро это проявляется у молодых специалистов: в ИТ много направлений, хочется охватить все сразу, курсы покупаются хаотично. За этим часто стоит запрос на быстрый результат с минимальными вложениями. Здесь хорошо работают хакатоны и стажировки — площадки, где можно соприкоснуться с разными специалистами и лучше сориентироваться, — сказал Виктор Добромильский, психолог сервиса Zigmund.online. — Карьерный вектор снижает тревогу и делает движение понятным. Важно встраивать в него маленькие победы — поражение воспринимается болезненно и бьёт по мотивации. Это работает как MVP в разработке: сначала черновой результат, потом доработка. Чем больше таких промежуточных побед, тем устойчивее уверенность и тем реальнее перспектива впереди. Горизонт планирования сейчас короче — мир меняется быстро, и это нормально. Задача психолога — помочь понять не только, куда двигаться с точки зрения должности, но и куда приложить свой опыт и особенности. Это и есть основа осознанного карьерного выбора».

«В последние годы на рынке труда произошло много серьёзных изменений, и даже опытные специалисты могут теряться и не видеть всех возможностей для развития своей карьеры. У нас в „Лаборатории Касперского“ выстроена целостная и прозрачная экосистема управления эффективностью и развитием талантов. Она направлена на достижение стратегических целей компании через раскрытие потенциала каждого сотрудника. Мы масштабируем такие практики, как внутренняя мобильность, карьерные консультации и наставничество, предоставляем персонализированную поддержку в планировании следующего карьерного шага. Такой подход направлен на поддержание успеха сотрудника и бизнеса на многие годы вперёд — 13% специалистов выросли внутри компании со стажёрских позиций, а индекс удовлетворённости (eNPS), согласно внутреннему исследованию, показывает рост за последние три года. Кроме того, мы помогаем людям извне. Например, наш онлайн-проект про профессии в кибербезопасности „Карта профессий в ИБ“ позволяет техническим специалистам разобраться в многообразии ролей в сфере кибербезопасности и в том, какие навыки необходимы для успешной карьеры», — сказала Марина Алексеева, директор «Лаборатории Касперского» по работе с персоналом.