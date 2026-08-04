CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

«Конфидент» и R-Vision расширяют технологическое сотрудничество

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и центр защиты информации группы компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о расширении технологического партнерства. В рамках нового этапа сотрудничества была подтверждена совместимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах СЗИ ВИ Dallas Lock.

Интеграция продуктов позволяет пользователям R-Vision SIEM в режиме реального времени собирать, анализировать и коррелировать события безопасности, поступающие от СЗИ ВИ Dallas Lock. Это обеспечивает сквозной мониторинг состояния защищенности ИТ-периметра, включая виртуальные среды, и автоматизирует выявление потенциальных киберугроз.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Успешная интеграция решений R-Vision и «Конфидент» решает критически важную задачу — обеспечение комплексной безопасности гибридных и виртуальных ИТ-инфраструктур в рамках импортозамещения. Синергия двух сертифицированных отечественных систем не только повышает скорость реагирования на инциденты, но и позволяет организациям выполнять требования регуляторов. Для конечных заказчиков это означает снижение операционных рисков и отказоустойчивость инфраструктуры.

Ранее «Конфидент» и R-Vision провели испытания и подтвердили полную совместимость R-Vision SIEM (версии 1.9.2 и 1.10.2) с системой защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 (версия 10.5.0.803) и ЕЦУ Dallas Lock (версия 2.0.211.1) по нормализации регистрируемых событий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Цены на керамические конденсаторы рванули вверх из-за бума ИИ

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще