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Малый бизнес может сократить расходы на автоматизацию в 24 раза

Согласно исследованию iKS-Consulting, для компаний с численностью до 100 человек, разница в стоимости между платформой «все в одном» для совместной работы и автоматизации бизнеса и покупкой сервисов по отдельности достигает 24 раз. Минимальная стоимость комплексного решения в этом сегменте — 117 тыс. руб. в год, самый дорогой набор отдельных сервисов обходится в 2,87 млн руб. Переплата в этом случае составляет почти 2,75 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители iKS-Consulting.

В исследовании рассматривалась типовая компания со штатом из 15 менеджеров по продажам, пять руководителей, пять маркетологов и 75 исполнителей. Такие компании используют в работе одновременно до шести сервисов: CRM, мессенджер с видеосвязью, таск-трекер для управления проектами, конструктор сайтов, сервис email-рассылок и систему кадрового электронного документооборота. При работе с отдельными сервисами от разных вендоров компания заключает шесть договоров, оплачивает по каждому из них счета, и вынуждена увеличивать плату за каждый инструмент при каждом новом найме.

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Альтернатива — платформа, где те же шесть функций объединены в одном продукте. Компания заключает один договор и получает все инструменты по цене, зафиксированной на конкретный диапазон численности сотрудников. Для компании на 100 человек такой вариант стоит 117 тыс. руб. в год против суммы от 1,18 до 2,87 млн при покупке тех же функций по отдельности.

Для малого бизнеса экономия до 2,75 млн руб. — это реальные деньги, которые можно направить в развитие, например, в маркетинг или покупку нового оборудования.

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