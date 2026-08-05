Инжиниринговый холдинг «эВ-групп» ускорил кадровый документооборот с помощью HRlink

«эВ-групп» автоматизировал кадровый документооборот на базе платформы HRlink, что позволило в разы ускорить оформление работников, сократить объем ручных операций и унифицировать кадровые процессы в масштабах всего холдинга. Прием новых работников, который раньше занимал два-три дня, теперь требует нескольких часов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

«эВ-групп» — инжиниринговый холдинг в области электроэнергетики. Он включает в себя 12 компаний, которые занимаются проектированием, автоматизацией и системной интеграцией, а также строительством и поставками. Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а проекты реализуются почти по всей стране — от Москвы до Якутии. Общая численность персонала превышает 14 тыс. человек.

В каждом дочернем обществе «эВ-групп» действует собственная кадровая служба. Высокие темпы найма в холдинге «эВ-групп» — около 500 новых работников ежемесячно — и специфика бизнеса создавали серьезную нагрузку на HR. Дополнительную сложность составляла работа с вахтовым персоналом, специалистами, работающими по срочным трудовым договорам, а также иностранными гражданами.

До внедрения кадрового ЭДО прием на работу персонала, особенно на удаленные объекты, занимал несколько дней. Бумажные документы пересылались между подразделениями, а кадровым специалистам приходилось вручную контролировать статус каждого этапа. При постоянной ротации рабочего персонала и большом количестве массовых оформлений это существенно увеличивало сроки выхода работников на объекты и повышало административную нагрузку на кадровых специалистов.

Чтобы повысить эффективность процессов, компания начала поиск платформы для автоматизации кадрового делопроизводства. Среди основных требований были бесшовная и оперативная интеграция с системой «1C», поддержка существующих кадровых шаблонов и возможность дальнейшей адаптации решения под быстрорастущие бизнес-процессы. По итогам оценки рынка выбор был сделан в пользу HRlink.

Внедрение электронного документооборота начали с наиболее востребованных операций: приема на работу и оформления отпусков. На следующем этапе систему донастроили под специфику холдинга, что позволило перевести на нее практически все кадровые процедуры, в том числе массовые. Благодаря интеграции с «1С» заявления сотрудников преобразовываются в кадровые приказы без участия HR-специалистов. Кроме того, удалось автоматизировать и процессы согласования. Система определяет всех нужных участников и направляет им документы адресно, строго по иерархии. Теперь HRlink автоматически формирует и рассылает график отпусков, дополнительные соглашения и документы по различным кадровым мероприятиям.

Сегодня HRlink использует практически весь офисный персонал, уровень охвата по холдингу превышает 80%, при этом в отдельных подразделениях этот показатель приближается к 100%.

«HRlink как продукт мы все оцениваем очень высоко. Сервис помогает ускорить автоматизацию процессов кадровых служб. Наши HR-команды получили возможность сосредоточиться на поддержке бизнеса и сотрудников, а кадровый документооборот с рабочим персоналом стал быстрее независимо от места расположения объекта», — отметила Татьяна Васильева, начальник управления методологии и кадрового администрирования дирекции по управлению персоналом и организационному развитию «эВ-групп».

«Крупные холдинги сегодня выходят за рамки простой автоматизации кадрового документооборота. Для них важно не просто перевести формы в электронный формат, а встроить кадровые процессы в единую цифровую экосистему компании. Кейс «эВ-групп» доказывает, что максимальный эффект достигается, когда система адаптируется под реальные бизнес-процессы: автоматически выстраивает маршруты согласования, интегрируется с другими системами и избавляет специалистов от рутинных операций. В результате HR-команда получает возможность сосредоточиться на поддержке бизнеса, а сотрудники — быстрее проходить кадровые процедуры независимо от места работы или расположения объекта», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.