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Каждому третьему россиянину не хватает активности из-за работы

Сервис «Работа.ру» и аналитики финтех-компании «ЮMoney» провели исследование, чтобы узнать, занимаются ли россияне спортом после работы. В опросе приняли участие более 3200 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Треть опрошенных (33%) постоянно ощущают нехватку физической активности из-за работы. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, 4% — только летом. При этом 27% респондентов говорят, что их работа сама по себе связана с физической активностью, а 25% не испытывают недостатка движения.

Восполняют дефицит активности спортом 17% опрошенных на постоянной основе, еще 26% делают это время от времени. Самый распространенный вариант — заменить спорт пешими прогулками: так ответили 39%. При этом 18% респондентов никак не восполняют нехватку активности.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: более 3200 респондентов. Время проведения: июль 2026 г.

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ЮMoney

Заниматься спортом после работы хотели бы 29% участников исследования, 20% уже делают это, а 50% не планируют приступать к тренировкам.

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Среди тех, кто занимается или хотел бы заниматься спортом после работы, чаще всего называют плавание — 32%. На втором месте по популярности — йога и занятия в тренажерном зале (по 28%). Далее следуют пилатес (22%) и танцы (19%). Среди менее популярных направлений: большой теннис (13%), легкая атлетика и бег (11%), лыжный спорт (8%), бокс и волейбол (по 6%), баскетбол и футбол (по 4%), хоккей и фигурное катание (по 1%).

По данным аналитиков «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney» для приема платежей онлайн и офлайн), с 1 июня по 15 июля 2026 г. число оплат в спортивных клубах выросло на 28% по сравнению с 2025 г., оборот увеличился на 42%, а средний чек стал выше на 11% и составил 5785 руб. Число оплат в танцевальных школах и студиях за первую половину лета 2026 г. выросло на 53%, оборот увеличился на 64%, а средний чек составил 4621 руб. (+7%). За отчетный период число покупок одежды для активного отдыха и спорта выросло на 6%, оборот увеличился на 8%, а средний чек составил 11221 руб. (+2%).

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ЮMoney

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