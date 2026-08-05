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МТС и «Синергия» расширяют цифровые возможности обучения

МТС заключила с университетом «Синергия» соглашение о расширении образовательных и цифровых возможностей для обучающихся. По условиям соглашения, с начала нового учебного года студенты вуза смогут освоить часть материалов по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования в мобильном формате на специальных условиях. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

МТС в рамках партнёрства разработала для студентов университета комплексное технологическое решение по предоставлению доступа к мобильному формату обучения. Решение включает в себя все услуги мобильной связи, безлимитный интернет и востребованные во время учебы цифровые сервисы, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Эти сервисы позволяют вести интеллектуальную запись разговора, создавать краткий пересказ бесед, быстро находить нужную информацию в интернете, блокировать мошеннические звонки и многое другое.

В рамках партнерства «Синергия» с сентября 2026 г. запустит образовательную платформу для освоения учебных материалов, адаптированную для мобильных устройств. В программе будут использоваться короткие обучающие блоки, вертикальные видео, упрощен и структурирован интерфейс для выполнения проверочных заданий и получения обратной связи от преподавателей.

Мобильный формат будет доступен студентам различных специальностей, включая ИТ, аналитику данных, искусственный интеллект, интернет-маркетинг, дизайн, управление продуктами, предпринимательство, электронную коммерцию, маркетинговые коммуникации, психологию, юриспруденцию, HR, медиа и креативные индустрии.

«МТС поддерживает созидательные инициативы, направленные на расширение доступа к образовательной инфраструктуре с помощью инновационных технологий. Совместный проект позволит сделать доступ к образовательному процессу максимально гибким и мобильным. МТС давно и системно развивает партнерства с ведущими вузами страны, способствуя повышению качества ИТ-образования и подготовке специалистов в высокотехнологичных отраслях. Компании особенно ценно, что большинство программ, которые включены в проект, связаны с технологической сферой, будь то работа в ИТ с искусственным интеллектом или интернет-маркетинг», – сказал вице-президент, директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов.

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«Современное образование должно быть технологичным, гибким и понятным студенту. Новая платформа позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения и эффективно интегрировать учебный процесс в профессиональную деятельность — работу, проекты, командировки. Вместе с МТС мы создаем среду, в которой студент может непрерывно развивать компетенции, сохраняя высокий уровень вовлеченности и качества обучения», – сказал ректор университета «Синергия» Артём Васильев.

Партнеры оценивают потенциальный объем проекта мобильного образования в 100 тыс. студентов в год.

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