«Нэксител» и «Релэкс» заключили партнерство

Компания «Нэксител», российский поставщик оборудования радиосвязи и системный интегратор, совместно с ИТ-компанией «Релэкс» приступила к реализации стратегического ИТ-проекта. Цель партнерства – создание независимого отечественного ПО для базовых станций и центров коммутации управления, что позволит полностью исключить зависимость критически важной инфраструктуры от ушедших с рынка зарубежных поставщиков.

После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков оборудования связи многие компании столкнулись с отсутствием обновлений, технической поддержки и возможности дальнейшего развития используемого программного обеспечения. Проект направлен на восстановление полного контроля над жизненным циклом исходного кода и обеспечение стабильной работы оборудования на базе российских операционных систем.

«Обеспечение технологического суверенитета в сфере связи требует не просто замены комплектующих, а глубокой инженерной переработки кода ПО. Наши специалисты берут на себя полную ответственность за разработку новой программной платформы. Для нас принципиально важно создать решение, которое обеспечит бесперебойную работу оборудования «Нэксител» без потери производительности аппаратной части и станет фундаментом для дальнейшего развития отрасли», – сказала директор по развитию ИТ-компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

На сегодняшний день задача по замене аппаратной части выполнена успешно: все компоненты оборудования заменены на отечественные аналоги. Основной фокус смещен на программную составляющую. Разработка ведется на языках программирования С и С++.

Проект реализуется в соответствии с утвержденной дорожной картой. Ближайшая ключевая веха запланирована на начало 2027 г. – к этому времени планируется завершить разработку программного обеспечения для базовой станции. Следующим этапом станет создание программной платформы для центра коммутации управления.

«Важнейшим условием внедрения нового решения является сохранение текущих показателей производительности оборудования. Переход на разработанное программное обеспечение не должен привести к снижению производительности, надежности и эксплуатационных характеристик аппаратной части», – сказал технический директор «Релэкс» Максим Ефремов.

«Релэкс», опираясь на почти 40-летний опыт разработки программного обеспечения и обладая собственной линейкой СУБД, продолжает развивать собственные технологии и участвовать в создании независимой отечественной ИТ-инфраструктуры.

После завершения разработки программного кода предстоит провести регистрацию ПО в Едином реестре российского программного обеспечения. Это позволит подтвердить статус отечественного продукта и расширить возможности его применения в государственных и корпоративных проектах.

В дальнейшем необходимо создать процесс непрерывной разработки, который будет строиться с учетом требований российских регуляторов (ФСБ, ФСТЭК) и долгосрочным трендам развития отрасли связи.