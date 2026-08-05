CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Режим самозанятости одобряет каждый третий россиянин, каждый второй затрудняется с оценкой

Каждый третий экономически активный россиянин положительно оценивает налоговый режим для самозанятых. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 г. Сегодня число самозанятых уже превысило 16,8 млн человек. Как же относятся россияне к этому спецрежиму? Согласно данным опроса, 34% респондентов его одобряют («Режим действительно помог многим людям выйти из “серой зоны”»; «Очень удобно для подработки»; «Удобно оформлять статус, удобно платить налог, посильная налоговая ставка»), 15% высказываются против («Работодатели могут использовать самозанятость для сокрытия трудовых отношений»; «Не все социальные гарантии и выплаты есть для самозанятого»; «Низкий лимит дохода»), а каждый второй (51%) затрудняется с ответом («Не интересуюсь. Работаю в найме по ТК с полным соцпакетом»).

Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 65%. Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл ее, — 39%. Среди граждан, которые никогда не регистрировались в качестве самозанятого, одобряют этот налоговый режим всего 23%, а 64% не могут дать оценку.

Судя по комментариям участников опроса, россияне нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта, подработки или временной занятости. Когда деятельность завершается, они закрывают этот статус. В некоторых случаях отказаться от статуса самозанятого требуют работодатели при трудоустройстве, также он мешает встать на учет в центры занятости и получать пособие. Еще одна из возможных причин закрытия — увеличение доходов и переход на другие режимы налогообложения. В целом же для россиян регистрация самозанятости — это, скорее, вынужденная мера и большинство по-прежнему стремится работать по трудовым договорам.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 20-31 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

В России готовится к запуску новое производство чипов. Разыскиваются специалисты по литографам ASML

Как искусственный интеллект меняет бизнес-процессы в логистике и ритейле бигтеха

Российский хирургический комплекс с УЗИ и радиоволновым ножом готовят для военно-полевой медицины

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще