«Авито Работа»: в условиях нехватки кадров акценты найма смещаются от роста численности к росту эффективности

«Авито Работа» представляет аналитический дайджест, посвященный итогам II квартала 2026 г. на рынке труда. Выпуск объединяет сведения официальной статистики по рынку труда, аналитики данных платформы и социологических исследований сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Компании смещают акцент с активного найма персонала на развитие кадров и повышение производительности. Так, в первую половину 2026 г. индекс производительности труда вырос с 97,4 до 101,7, впервые преодолев отметку 100 с начала периода коррекции рынка.

Лидерами роста стали отрасли, где активно внедряются новые технологии и оптимизируются процессы. Индекс производительности в процентах к предыдущему периоду увеличился на 13,7 п.п в сегменте «информация и связь», на 9,5 п.п — в энергетике, на 8,8 п.п — в торговле. Эти данные подтверждают, что бизнес находит точки роста внутри коллективов, даже в условиях высокого спроса на специалистов.

Изменение стратегии работодателей наглядно видно в планах по набору персонала. Если в 2025 г. показатели роста численности сотрудников превышали 10 пунктов, то в первом полугодии 2026 г. они были скорректированы до 3 пунктов. Работодатели осознанно выбирают рациональное управление ресурсами: на фоне снижения внешнего притока кадров компании инвестируют в повышение квалификации действующих сотрудников и внедрение инструментов автоматизации рабочих процессов. Для закрытия оперативных задач без расширения штата бизнес активно использует гибкие модели занятости. Количество предложений с посменной оплатой за первое полугодие выросло на 46%, а количество откликов на такие смены увеличилось на 64%, что свидетельствует о высоком спросе на такой формат со стороны соискателей.

Особое внимание бизнес уделяет развитию мягких навыков и обучению сотрудников. Требования к узкопрофессиональным компетенциям встречаются лишь в 8% вакансий, тогда как 44% работодателей в приоритет ставят ответственность, пунктуальность, стрессоустойчивость и обучаемость. Более 89% вакансий не требуют специального опыта, так как компании готовы обучать сотрудников самостоятельно. Это полностью соответствует запросам рынка: 85% россиян готовы пройти переобучение ради новой работы. Наиболее популярными форматами развития остаются онлайн-курсы (25%) и обучение с наставником на рабочем месте (21%).

Эксперты отмечают, что выбранный бизнесом курс на интенсивное развитие является закономерной и позитивной реакцией на новые условия.

«Методы повышения производительности труда зависят от специфики отрасли. В наукоемких сферах эффективна автоматизация под контролем специалистов, а в сферах с высоким уровнем клиентского сервиса, таких как торговля, гостиничный бизнес, общепит, стратегически важную роль играют модели гибкой занятости. Мы наблюдаем, как рынок труда адаптируется: вовлеченность во всех возрастных группах достигла максимума, а компании находят точки роста внутри коллективов», — сказала Екатерина Папченкова, директор ЦДЭ Института Гайдара.

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»: «В условиях высокого спроса на специалистов смещение фокуса с подбора персонала на развитие действующих сотрудников — это путь от экстенсивного к интенсивному развитию. Результат уже виден: индекс производительности труда в крупных и средних компаниях вырос на 1,7% в I квартале 2026 г. после снижения в 2025 г. Бизнес успешно осваивает новые инструменты: от ИИ-автоматизации до системного переобучения сотрудников».