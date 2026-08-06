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Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на плечах свыше 700 км

Статистика инцидентов по вине высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) стремится к нулю благодаря многоуровневому контролю — телеметрии, системам компьютерного зрения и интеграции с мониторинговыми центрами. На дистанции свыше 700 км операционные расходы снижаются на 15–20% по сравнению с традиционной перевозкой. Об этом CNews сообщили представители АО «Национальный перевозчик», оператора ВАТС.

В беспилотных грузоперевозках на трассах М-11, М-12 и ЦКАД сегодня задействовано более 100 автономных тягачей, которые совокупно преодолели более 19 млн км и выполнили свыше 12,5 тыс. коммерческих рейсов. Одним из ключевых факторов экономического эффекта от перехода на беспилотный режим является протяженность маршрута.

Беспилотные грузовые перевозки также позволяют снизить расходы топлива (на 5–7%) за счет алгоритмов плавного разгона и торможения. Основной источник экономии — рост утилизации транспорта: беспилотный тягач способен находиться в движении почти 24 в сутки без ограничений, связанных с режимом труда и отдыха водителя. Также увеличивается предсказуемость сроков доставки, что создаёт условия для оптимизации логистических цепочек и снижения общей себестоимости перевозок.

Беспилотные тягачи перевозят генеральные грузы для крупнейших ритейлеров, компаний электронной коммерции, производителей товаров повседневного спроса и транспортно-логистических компаний, что при строгих требованиях к срокам, сохранности груза и предсказуемости логистического плеча подтверждает универсальность технологии и её применимость к различным сегментам рынка.

Один из показательных кейсов — тестовый рейс автономного грузовика по маршруту Санкт-ПетербургКазань: около 1,6 тыс. км транспортное средство прошло за 24 ч, тогда как традиционному грузовику с учетом режима труда и отдыха водителя на этом плече требуется порядка 58 ч. «Технология рассчитана на самостоятельное восприятие дорожной обстановки и использует высокоточные цифровые карты, которые позволяют сохранять точность позиционирования в том числе при неблагоприятных погодных условиях. При этом связь остаётся критически важной для мониторинга флота и работы дистанционной поддержки», — сказали в Navio, разработчике программно-аппаратного комплекса автономного вождения.

Сегодня эксплуатация ВАТС на дорогах общего пользования возможна только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Участники рынка ожидают, что готовящийся закон введет единые правила допуска ВАТС к эксплуатации, требования к сертификации, регистрации данных, кибербезопасности, страхованию и распределению ответственности между разработчиком, владельцем, сервисным центром и оператором дистанционной поддержки. «Закон закрепляет самостоятельный правовой статус автономного транспортного средства и определяет границы ответственности оператора дистанционной поддержки — это один из ключевых элементов, без которых невозможен переход от экспериментальных правовых режимов к серийной эксплуатации», — сказали в Navio.

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«Четкие правила игры, прописанные в законе — включая механизмы страхования и распределения ответственности, — дадут бизнесу необходимую уверенность для долгосрочных инвестиций», — сказали в «Национальном перевозчике». При этом полный переход на беспилотный режим без водителя-испытателя в кабине произойдет не раньше 2028 г.

«Закон о ВАТС — это переход от экспериментов к системному отраслевому регулированию. Участники рынка уже показывают реальный экономический эффект от беспилотных перевозок, и задача закона — закрепить эти практики едиными правилами: допуск транспорта к эксплуатации, распределение ответственности, требования к операторам дистанционной поддержки и страхованию», — сказала Полина Давыдова, директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (АЦТЛ).

Автономные технологии не столько сокращают рабочие места, сколько меняют структуру занятости: часть функций водителя переходит к операторам дистанционной поддержки, инженерам по эксплуатации флота и специалистам по кибербезопасности и анализу данных. При достижении технологической зрелости один оператор сможет контролировать движение десятков беспилотных машин одновременно.

«Формирование единого правового поля станет одним из ключевых факторов расширения географии автономных перевозок в России. Но рост будет поэтапным: его темпы будут зависеть не только от самого закона, но и от своевременного утверждения подзаконных актов, формирования системы сертификации ВАТС, развития связи вдоль транспортных коридоров и готовности страховых механизмов. Следующий шаг – расширение беспилотных коридоров на все пространство ЕАЭС. Перевозка между Россией и Казахстаном стала первым шагом на пути гармонизации регулирования, стандартов и беспилотных технологий на пространстве Содружества», — сказала Полина Давыдова.

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