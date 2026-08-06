CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

IBS и «МСтрой» объединят усилия для цифровизации строительных процессов

Группа компаний IBS заключила соглашение о партнерстве с компанией «МСтрой» — российским разработчиком программного обеспечения для строительства. Сотрудничество направлено на повышение эффективности строительных проектов за счет формирования единой среды данных и актуальной аналитики. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

«МСтрой» — дочернее предприятие одной из ведущих организаций в сфере транспортного, промышленного и гражданского строительства «Мостострой-11» (входит в ГК «Нацпроектстрой»).

Компания разработала и поддерживает программный комплекс MStroy — цифровую платформу для комплексного управления строительными проектами, а также систему MS|Face — для управления персоналом на строительных площадках при помощи технологии распознавания лиц.

IBS — технологический партнер лидеров российского рынка, ИТ-сервисная компания с многолетним опытом создания и внедрения цифровых продуктов. За более чем 30-летнюю историю команда IBS реализовала свыше 27 тыс. проектов в различных отраслях экономики, в том числе в строительстве.

Сотрудничество IBS и «МСтрой» призвано упростить предприятиям доступ к специализированным отечественным решениям, которые позволяют более эффективно использовать ресурсы, минимизировать экономические и производственные риски при реализации строительных проектов.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Дмитрий Васильев, управляющий партнер IBS, сказал: «Команда “МСтрой“— опытные разработчики и специалисты с глубокой отраслевой экспертизой. Созданная ими платформа охватывает все ключевые направления цифровизации строительства — от перевода разрешительных процедур и проектной документации в электронный формат до создания “цифровых двойников“. Программный комплекс прошел проверку практикой, подтвердив надежность в условиях реального производства на строительных объектах. В рамках сотрудничества мы будем совместно развивать цифровую зрелость строительной отрасли на базе отечественного ПО».

«В наших цифровых продуктах аккумулированы компетенции проектного управления, накопленные “Мостострой-11“. Программный комплекс MStroy используют более 400 компаний. Решение внедряется для цифровизации процессов управления строительством при реализации крупных инфраструктурных и социально значимых объектов. Мы готовы делиться с рынком технологиями, которые помогают соблюдать сроки и бюджеты, выполнять требования регуляторов и повышать прозрачность процессов. Совместная работа с группой компаний IBS откроет дополнительные возможности для внедрения наших решений, а объединение опыта и лучших практик гарантирует высокое качество проектов», — отметила Наталья Бреус, генеральный директор «МСтрой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще