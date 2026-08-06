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Иркутский государственный университет и BPMSoft будут готовить специалистов в сфере ИТ

Компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft), российский разработчик low-code-платформы со встроенными ИИ-инструментами, и Иркутский государственный университет (ИГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Вендор выступит индустриальным партнером образовательных курсов в рамках федеральной программы «Топ-ИТ», которая реализуется при поддержке Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве РФ. Об этом CNews сообщил представитель BPMSoft.

Партнерство направлено на подготовку разработчиков, инженеров-программистов, аналитиков и других ИТ-специалистов, способных с первых дней работы решать задачи цифровой трансформации в бизнесе и государственном секторе. В рамках соглашения стороны планируют совместно формировать образовательные и научно-исследовательские программы, организовывать практики и стажировки, а также помогать студентам в проектной деятельности. Эксперты BPMSoft будут активно участвовать в учебном процессе, передавая опыт внедрения цифровых решений в крупных компаниях.

Первые инициативы партнеры определили сразу после подписания документа. Преподаватели ИГУ пройдут подготовку по работе с платформой вендора, эксперты компании выступят на профильной конференции университета. Уже с сентября 2026 г. первый поток из 50 студентов начнет обучение с использованием решения BPMSoft. Участники программы получат практический опыт разработки корпоративных сервисов на базе современных low-code технологий.

Анна Балахчи, руководитель Образовательного центра цифровой инженерии и программных технологий проекта «Топ-ИТ», и. о. заведующего кафедрой естественнонаучных дисциплин ФБКИ ИГУ, сказал: «Партнерство с BPMSoft – важный шаг для программы «Топ-ИТ» в ИГУ. Компания не просто предоставляет доступ к своей платформе, а системно включается в учебный процесс. Для нас это возможность дать студентам опыт взаимодействия с инструментами, которые реально использует бизнес. Сегодня внедрение отечественного программного обеспечения в образовательный процесс – это один из ключевых вызовов для всей системы образования. Важно не просто познакомить студентов с российскими продуктами, а научить работать с их технологиями, архитектурой и методологией создания софта, чтобы выпускники были готовы к современным требованиям рынка».

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Юлия Голякина, руководитель направления «BPMSoft Образование», отметила: «Стратегический ориентир ИТ-отрасли на данный момент – сократить разрыв между университетской подготовкой и требованиями работодателей. Решить эту задачу можно только через системное сотрудничество бизнеса и вузов. Мы видим свою роль в том, чтобы студенты уже во время обучения работали с современным ПО, разбирали практические кейсы и понимали, как устроены процессы цифровой трансформации в крупных компаниях. Такое взаимодействие позволяет будущим специалистам получить прикладные навыки и быстрее адаптироваться к работе в индустрии».

Партнерство с ИГУ стало частью масштабной программы «BPMSoft Образование», которая стартовала в 2023 г. Сегодня к ней присоединились более 50 российских вузов, а обучение работе с low-code-инструментами платформы уже прошли свыше 5 тыс. студентов. Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих современными технологиями разработки и автоматизации бизнес-процессов.

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