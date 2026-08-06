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«Крайон» и КГТУ им. И. Раззакова создадут площадку для развития ИТ-компетенций и подготовки специалистов

Компания «Крайон» и Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова договорились о создании Российско-кыргызского учебно-практического ИТ-центра компетенций в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщил представитель компании «Крайон».

Центр будет создан в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано «Крайон» и КГТУ им. И. Раззакова 6 августа 2026 г. Документ направлен на развитие сотрудничества в области информационных технологий и подготовки кадров для ИТ-отрасли.

Центр станет площадкой для практической подготовки специалистов по информационным технологиям и информационной безопасности, обмена экспертизой и совместной разработки образовательных программ. На его базе планируется проводить очные и гибридные занятия, демонстрировать технологии, организовывать проектные сессии и встречи студенческих команд, а также готовить преподавателей и экспертов.

Одним из ключевых элементов центра станет изолированный учебный киберполигон. Он позволит безопасно проводить практические занятия по поиску и анализу уязвимостей, защите веб-приложений и реагированию на инциденты информационной безопасности.

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«Крайон» обеспечит практическую экспертизу для развития центра и образовательных активностей. Компания планирует участвовать в разработке учебных материалов и программ, проводить практические занятия и делиться опытом реализации проектов в сфере информационной безопасности. К сотрудничеству также планируется привлекать экспертов нижегородского ИТ-кампуса «Неймарк». В дальнейшем центр может стать площадкой для реализации совместных исследовательских и социальных проектов в сфере информационной безопасности.

«Сегодня подготовка специалистов по кибербезопасности должна быть максимально приближена к реальным задачам, с которыми сталкиваются компании. Поэтому мы хотим сделать центр не только образовательной площадкой, но и пространством для практики — с возможностью безопасно моделировать киберинциденты, искать уязвимости и отрабатывать методы защиты. Мы уверены, что центр станет точкой притяжения для студентов, преподавателей и экспертов и будет способствовать развитию сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в ИТ-сфере», — отметил генеральный директор компании «Крайон» Вадим Юн.

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