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Кто в России стал зарабатывать больше: быстрее всего растут зарплаты у рабочих, а самые высокие предложения — на вахте

За первое полугодие 2026 г. сильнее всего выросли зарплаты у гейм-дизайнеров, операторов контактных центров и машинистов, выяснили аналитики hh.ru. При этом, несмотря на рост оплаты труда для сотрудников на полной занятости, самые высокие зарплатные предложения по-прежнему зафиксированы в вакансиях с вахтой. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Сильнее всего с начала 2026 г. зарплатные предложения выросли в вакансиях для геймдизайнеров: + 32% до 115 тыс. руб. На втором месте - операторы call-центров, им стали предлагать на 28% больше (63,8 тыс. руб.), на третьем месте по динамике дохода оказались машинисты, рост зарплат в вакансиях на 26% (185,5 тыс. руб.). В топ-5 специальностей по темпам роста зарплат также вошли кладовщики и приемщики товаров (+23%, до 95,1 тыс. руб.), слесари и сантехники (+23%, до 98,6 тыс. руб.). Как и годом ранее, быстрее всего увеличивается уровень оплаты труда преимущественно у рабочих профессий, что говорит о сохраняющемся высоком спросе на эту категорию работников.

Год к году зарплатная динамика тоже достаточно активная, так по сравнению с первым полугодием 2025 г., наиболее заметный рост зарплатных предложений наблюдается у гейм-дизайнеров (+44% до 115 тыс. руб.), сварщиков (+43% до 213,6 тыс. руб.), геологов (+38% до 206,7 тыс. руб.), техников-электриков (+34% до 123,6 тыс. руб.), а также монтажников (+29% до 169,8 тыс. руб.).

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Наблюдается и еще одна тенденция: работодатели продолжили повышать оплату труда преимущественно для сотрудников на полной занятости. Так, год к году рост медианной зарплаты в вакансиях для штатных сотрудников составил +8%, остальные форматы работы не показывают подобный стабильный рост по доходу. Однако самые высокие зарплатные предложения по-прежнему сохраняются в вакансиях для вахтовиков. Летом этого года средняя зарплата вахтовика достигла 170 тыс. руб. (на 8% выше, чем годом ранее).

«Большинство российских компаний сегодня активнее всего поднимают зарплату в вакансиях специалистам с опытом работы от 3 до 6 лет. За первое полугодие медианная предлагаемая зарплата для этой категории выросла на 8%, а за год — на 11%, достигнув 136,6 тыс. руб. Это подтверждает, что именно квалифицированные сотрудники с уже сформированными профессиональными навыками сейчас наиболее востребованы на рынке труда. При этом работодатели остаются открытыми и к кандидатам без опыта. За первое полугодие зарплатные предложения для начинающих специалистов выросли в среднем по рынку на 5%, до 71,5 тыс. руб., а за год — на 12%. Компании инвестируют в привлечение молодых сотрудников и готовы конкурировать за них, предлагая более привлекательные условия уже на старте карьеры», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

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