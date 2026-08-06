mt cloud подводит итоги первого полугодия 2026 года

Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel подводит итоги первого полугодия 2026 г. За шесть месяцев компания нарастила инфраструктурные мощности, запустила новые сервисы и заключила стратегические партнерства в области информационной безопасности и управления инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители mt cloud.

Инфраструктура и GPU-направление

В первом полугодии 2026 г. mt cloud нарастил мощности и развернул дополнительные геораспределенные кластеры в Северном и Южном кампусах дата-центров IXcellerate в Москве. Это повысило отказоустойчивость платформы, распределило нагрузки и поддержало растущий спрос корпоративных заказчиков на гибридные и мультисайтовые архитектуры. mt cloud также укрепил позиции в направлении GPU-облаков. Компания вошла в топ-15 российских провайдеров GPU Cloud 2026 по версии CNewsMarket.

Новые сервисы

В марте 2026 г. mt cloud представил CPT – сервис 24/7 для выявления и ранжирования уязвимостей и ошибок конфигурации внешнего периметра с подтверждением эксплуатации через PoC-сценарии, обеспечивающий управление уязвимостями и соответствие требованиям ФСТЭК России.

В апреле 2026 г. mt cloud запустил mt Log Pulse – сервис для централизованного сбора и анализа логов. Решение объединяет данные из серверов и ИТ-систем в едином контуре с покрытием до 95% инфраструктуры, автоматизирует подключение источников, ускоряет поиск сбоев и снижает нагрузку на команды, а также служит основой для SIEM и снижает TCO на 20–50%.

Позже совместно с Deckhouse mt cloud запустил два сервиса: управляемый Kubernetes корпоративного уровня (KaaS) и единую платформу виртуализации на базе Deckhouse Virtualization Platform, которая управляет ВМ и контейнерами как единым целым. KaaS обеспечивает SLA 99,99%, ускоряет подготовку инфраструктуры до 15 раз и, по оценкам компании, снижает TCO более чем на 30% при автоматизации до 80% рутинных операций. Платформа заменяет разрозненные контуры единым слоем оркестрации с декларативным управлением, сокращая время развертывания сред с дней до минут.

Партнерства

В апреле 2026 г. стартовало партнерство с UserGate: на базе российского NGFW запущен MSS-сервис для защиты сетевого периметра корпоративных клиентов. В том же месяце заключено соглашение с WMX – клиентам стал доступен управляемый WAF «ПроWAF» для защиты веб-приложений. Также в первом полугодии 2026 г. к портфелю MSS присоединилось сервисное партнерство с Positive Technologies: заказчикам стали доступны сервисы по подписке на базе PT Application Firewall, PT NGFW и платформы PT X для защиты веб-приложений, обеспечения безопасности сетевого периметра и отражения кибератак.

В мае 2026 г. mt cloud оформил технологическое партнерство с MIND Software для автоматизации миграции и отказоустойчивости в мультиоблаках. В июне 2026 г. заключено стратегическое партнерство с интегратором ICONIC для поддержки корпоративных клиентов с международным присутствием.

Кибербезопасность: рост спроса

Направление managed security services (MSS) в первом полугодии 2026 г. заметно выросло. По данным Positive Technologies, в 2026 г. число успешных кибератак увеличится на 30–35%. Это усиливает спрос: заказчики все активнее переходят от самостоятельной защиты к управляемым сервисам провайдера.

В ответ на этот спрос mt cloud расширил портфель MSS-сервисов: к управляемым NGFW и WAF добавился сервис Continuous Penetration Testing (CPT) для контроля уязвимостей внешнего периметра. Также компания развивает направление управляемого сервиса на базе PT X – альтернативы созданию собственного SOC. Наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ обеспечивает соответствие регуляторным требованиям, а сервисная модель – защиту промышленного уровня без CAPEX и расширения штата ИБ.

«Первое полугодие подтвердило тренд, который мы наблюдаем несколько лет: корпоративным заказчикам нужны провайдеры с глубокой инженерной экспертизой, способные реализовывать нестандартные архитектурные задачи. Мы развиваем оба направления – наращиваем мощности и расширяем портфель сервисов. Партнерства полугодия отражают эту логику и усиливают наше предложение там, где мы видим запрос со стороны заказчиков», – отметил Тимур Чубарин, генеральный директор mt cloud.