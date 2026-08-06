CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Финансовые результаты Интернет Веб-сервисы
|

Оборот онлайн-школ, обучающих работе с нейросетями, в первом полугодии 2026 г. вырос втрое

В первом полугодии 2026 г. оборот онлайн-школ, направленных на обучение по работе с нейросетями и ИИ, составил 640 млн руб. против 572 млн руб. в аналогичном периоде 2025 г. Количество покупок в 2026 г. также растет: с января по июль 2026 г. студенты приобрели 45 564 курса по работе с искусственным интеллектом против 27 744 продуктов годом ранее. За первое полугодие 2026 г. число таких школ выросло в три раза: с 36 до 109, т.е. на 73 школы. Об этом CNews сообщили представители GetCourse.

Одновременно с ростом оборота уменьшается размер среднего чека за обучение в школах по ИИ — с 20,6 тыс. руб. в первом полугодии 2025 г. до 14 тыс. руб. в аналогичный период 2026 г.

В первом полугодии 2026 г. 73% исследуемых школ обучали использованию ИИ для создания контента — текста, аватаров, фото, видео и дизайна. В аналогичном периоде 2025 г. доля обучения по этому направлению составила 18,5%.

Еще 39% онлайн-школ вели курсы по обучению ИИ с нуля, где рассказывалось о базовых принципах работы с нейросетями (против 19,3% годом ранее).

Далее идут школы, которые учат применять ИИ в маркетинге и продажах — таких почти 33% (в первом полугодии 2025 г. — 15,1%), а также программы по внедрению нейросетей в бизнес-процессы — рост с 15,1% до 30%.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Еще 28% исследуемых школ обучали созданию ИИ-ассистентов, чат-ботов и агентов. Это направление показало рост с 15,1% до 28%.

Ниже по доле расположились школы, обучающие промтингу — 18% (против 11,8% годом ранее), программы для специалистов по нейросетям — 10,5%, курсы по использованию ИИ для продавцов на маркетплейсах — почти 9% (в аналогичном периоде 2025 г. — 3,4%), а также обучение ИИ для использования в повседневных задачах и для саморазвития — 6%.

«По данным видно, что в российской сфере ИИ-образования люди стали покупать конкретный результат: улучшение и оптимизация работы с контентом, продажами, бизнесом и пр. При этом в этом году мы заметили несколько принципиально новых направлений: программы по использованию ИИ для повседневных задач или саморазвития, а также по обучению полноценных специалистов по нейросетям (зачастую это ИИ-креаторы). С одной стороны, рынок ИИ-обучения продолжает становиться более массовым и доступным, о чем говорит снижение среднего чека: школы активнее внедряют недорогие продукты или мини-курсы. Спрос сместился к более конкретным и практическим форматам для людей, которые ищут точечные навыки. Об этом же говорит и рост числа школ в три раза с расширением направлений обучения», — сказала Дарья Наумова, директор по внешним коммуникациям GetCourse.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще