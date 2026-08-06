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Одного из трех увольняющихся по собственному желанию можно удержать, и не только деньгами

Трое из четырех россиян при увольнении по собственному желанию заранее информируют руководство о своем решении. Каждого третьего из них можно удержать. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт увольнения по собственному желанию, и 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны. Об это CNews сообщили представители SuperJob.

Трое из четырех россиян (77%), желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем намерении (+7 процентных пунктов за последние четыре года). Каждый четвертый сотрудник (23%) извещает начальство непосредственно в момент подачи заявления.

О намерении покинуть компанию заранее сообщают 80% женщин и 74% мужчин.

Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 81% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 71%.

Среди обладателей среднего профессионального образования заранее уведомляют о планах 79%, а среди россиян с высшим — 73%.

С ростом уровня дохода культура увольнения меняется: предупреждают работодателя заранее 74% граждан с заработком до 100 тыс. руб. и 80% среди тех, кто получает от 150 тыс.

Менеджеры по персоналу в целом разделяют такой подход: 77% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего — за месяц). И только каждый пятый кадровик (21%) считает, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.

По уверениям каждого третьего россиянина (32% опрошенных), от последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Причем готовность остаться чаще демонстрируют мужчины (36% против 28% среди женщин).

26% респондентов до 35 лет уверены, что могли бы остаться в компании, если бы им предложили другие условия, среди респондентов старше 45 лет таких 36%.

От возможного увольнения чаще всего можно удержать сотрудников, зарабатывающих от 100 до 150 тыс. руб. (43%).

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На каких условиях увольняющиеся готовы остаться? В первую очередь, это повышение заработной платы — такой способ удержания назвали 63% респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива (15%). На третьем месте — снижение нагрузки и улучшение условий труда (по 13%). Карьерный рост упомянули 11%, соблюдение ранее данных обещаний — 5%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 173

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Время проведения: 18-31 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.

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