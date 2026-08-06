Практика джоб-оферов все чаще носит выборочный характер

Работодатели пересматривают подход к джоб-оферам: от массовой рассылки отказываются, для отдельных категорий персонала применяют чаще. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Суммарная доля компаний, применяющих оферы в найме, сохранилась на уровне 43%, однако если в прошлом году 22% работодателей направляли офер всем успешным кандидатам, то сегодня таких лишь 13%. При этом доля практикующих выборочную рассылку (только для определенных должностей или уровней) выросла до 30% (21% в 2025 году). Таким образом, компании все чаще делают оферы адресно — в первую очередь топ- и мидл-менеджерам, офисному персоналу, ИT-специалистам и инженерно-техническим работникам. Доля предприятий и организаций, которые не используют этот инструмент, составляет 50%.

Опрос экономически активных россиян показал: 3 из 10 когда‑либо получали джоб-офер. Мужчины чаще женщин (37 и 22% соответственно).

Среди молодежи до 35 лет получали офер 24%, среди граждан старше 45 лет — уже 34%.

Среди россиян с высшим образованием джоб-офер когда-либо получали 32%, со средним профессиональным — 21%.

Россиянам с доходом от 150 тысяч руб. офер вручают заметно чаще (41%), чем зарабатывающим меньше (25—28%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 193

Время проведения: 14-29 июля 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.