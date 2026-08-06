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Сергей Тахтаулов назначен директором по развитию бизнеса Vinteo

Российский разработчик профессиональных решений видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo сообщает о кадровых изменениях. Директором по развитию бизнеса компании назначен Сергей Тахтаулов. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

На этой позиции Сергей Тахтаулов будет отвечать за развитие продуктовой линейки Vinteo, вывод новых решений на рынок и их позиционирование. В сферу его ответственности также войдут управление маркетингом и бренд-коммуникациями, развитие партнерской сети, взаимодействие с отраслевыми экспертами и СМИ, а также работа с ключевыми заказчиками компании.

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Vinteo
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Сергей Тахтаулов работает в сфере ИТ и корпоративного программного обеспечения более 10 лет, а с 2017 г. специализируется на рынке видеокоммуникаций. До присоединения к команде Vinteo он руководил коммерческим запуском новых продуктов и реализацией крупных проектов внедрения, а также сформировал коммерческую команду. Его опыт сочетает техническую экспертизу с пониманием бизнес-задач корпоративных заказчиков.

«Сильный продукт рождается там, где технологии встречаются с реальными потребностями пользователей. Вижу свою задачу в том, чтобы компания Vinteo звучала на рынке четко и уверенно, а каждое наше решение упрощало работу заказчиков», — сказал Сергей Тахтаулов.

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