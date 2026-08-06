Учебный центр КУДИЦ запускает авторизованный курс по администрированию Mind Migrate#guest

Авторизованный учебный центр компании Mind Software – КУДИЦ – сообщил о запуске нового курса «Администрирование Mind Migrate#guest».

Курс рассчитан на системных администраторов, архитекторов и инженеров, которые занимаются миграцией серверных нагрузок между платформами виртуализации, физическими серверами и облачными средами.

Во время обучения слушатели познакомятся с архитектурой Mind Migrate#guest и получат практические навыки: установки и первоначальной настройки компонентов решения; подготовки инфраструктуры, источников и целевых систем к миграции; миграции Linux- и Windows-серверов с минимальным простоем; настройки массовых миграций, автоматизации операций и использования REST API; анализа состояния заданий, сбора диагностических данных и устранения типовых проблем.

Программа сочетает теоретические материалы и практическую часть, включающую миграцию виртуальных машин, автоматизацию процессов, а также установку и администрирование контроллера Mind Migrate#guest.

После завершения обучения слушатели смогут самостоятельно планировать, выполнять и сопровождать миграцию серверных нагрузок с использованием Mind Migrate#guest.