В «Цифре» назначен новый генеральный директор

Решением совета директоров генеральным директором ГК «Цифра» с 9 августа 2026 г. утвержден Илья Якимов, ранее занимавший должность операционного директора компании. В новой роли он сосредоточится на повышении операционной эффективности, продуктовом бизнесе и продвижении решений «Цифры» в России и странах-партнерах. Он пришел на смену Михаилу Аронсону, чьи полномочия истекли в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра».

Илья Якимов более 15 лет работает в сфере промышленной цифровизации и реализации сложных технологических проектов. В 2025 г. он присоединился к «Цифре» в качестве операционного директора. До этого работал в «СИБУР Диджитал», где руководил цифровым развитием и поддержкой процессов производства и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Илья хорошо знает компанию, ее команду и продукты, сочетает практический опыт цифровизации производства с управлением сложными технологическими проектами и понимает задачи промышленных заказчиков изнутри.

Илья Якимов: «За годы работы «Цифра» создала сильные российские продукты и накопила глубокую промышленную экспертизу. Сейчас наша задача – ускорять их внедрение на предприятиях и давать заказчикам измеримый производственный эффект. Отдельными приоритетами станут технологии на основе промышленных данных и искусственного интеллекта, а также тиражирование решений, созданных в рамках индустриальных центров компетенций. Для этого у нас есть сильная команда и опыт работы с ведущими промышленными предприятиями».

Михаил Аронсон возглавлял «Цифру» с августа 2024 г., а до этого, с момента основания компании, занимал должность коммерческого директора. За годы его работы продуктовый портфель «Цифры» заметно расширился, в том числе за счет MES-решений, модулей на базе искусственного интеллекта и технологий цифровых двойников. В компании выражают благодарность Михаилу Аронсону за многолетнюю плодотворную работу, профессионализм и вклад в ее развитие.

Михаил Аронсон: «“Цифра” для меня — целая эпоха. Мы создали компанию, чьи продукты стали знаком качества в своих сегментах. Но главное достижение — это команда профессионалов и единомышленников, с которой мне посчастливилось работать все эти годы. Благодарю коллег за возможность быть причастным к этому большому делу, которое помогает нашей промышленности укреплять технологический суверенитет и повышать эффективность за счет цифровизации. Я искренне горжусь результатами, которые компании удалось достичь, и уверен, что впереди у нее еще много ярких достижений».