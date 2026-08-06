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Завершилась регистрация товарных знаков «Арбайт», Arbyte и Alkazar на компанию «Арбайт»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла решения о государственной регистрации товарных знаков «Арбайт», “Arbyte” и “Alkazar”. Правообладателем обозначений выступает ООО «Арбайт» — компания, работающая на рынке ИТ-оборудования с 1994 г. Об этом CNews сообщил представитель компании «Арбайт».

В первой половине 2025 г. вокруг бренда Arbyte развернулся конфликт, затронувший права на товарные знаки. Поводом послужили попытки третьих лиц ограничить использование компанией «Арбайт» одноименных обозначений для своей продукции, а также публичные заявления о приобретении прав на бренд.

Осенью 2025 г. компания «Арбайт» заявила о своем исключительном праве на фирменное наименование в силу закона и сообщила о подаче заявок в Роспатент на регистрацию собственных товарных знаков. Также были инициированы судебные процедуры: компания обратилась в специализированные инстанции с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, тождественных ее фирменному наименованию.

Параллельно «Арбайт» проходила все этапы экспертизы в Роспатенте, предоставляя необходимые обоснования и дополнительные материалы для регистрации своих товарных знаков.

В июле 2026 г. Роспатент принял решения о государственной регистрации трех словесных товарных знаков на ООО «Арбайт»: «Арбайт» (заявка №2025814107), “Arbyte” (заявка №2025813532) и “Alkazar” (заявка №2025813531).

Товарные знаки зарегистрированы в отношении классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 09, 37 и 42, которые включают компьютеры, периферийное оборудование, программное обеспечение, услуги по установке, ремонту и обслуживанию техники, а также услуги в области компьютерных технологий и разработки ПО.

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В ходе экспертизы Роспатент установил, что заявленные обозначения соответствуют требованиям законодательства. Противопоставления со стороны ранее зарегистрированных товарных знаков были сняты в связи с прекращением их правовой охраны в отношении однородных товаров и услуг.

Тем самым Роспатент подтвердил законное право ООО «Арбайт» выпускать серверное оборудование, системы хранения данных, компьютеры, мониторы, моноблоки, коммутаторы, периферийные устройства под этими торговыми марками.

В рамках рассмотрения дела о защите исключительных прав на фирменное наименование Арбитражный суд Москвы 1 июля 2026 г. встал на сторону ООО «Арбайт», запретив ответчику использовать обозначения, тождественные наименованию компании-истца, для торговли компьютерами и программным обеспечением. Полный текст решения опубликован 14 июля 2026 г.

Решения Роспатента закрепили правовой статус ООО «Арбайт» как обладателя исключительных прав на товарные знаки, подтвердив его многолетнюю историю и законные права на бренды на рынке ИТ-оборудования.

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