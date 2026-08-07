ИТ-компании Москвы увеличили оборот на 40% в первом полугодии 2026 года

Оборот ИТ-сектора Москвы в январе – июне 2026 года составил 3,5 трлн руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Мария Багреева.

«ИТ-сектор является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей. В условиях политики импортозамещения растет интерес к отечественным продуктам. Высокий спрос на современное ПО демонстрируют все сектора столичной экономики, где идет цифровизация бизнес-процессов: от медицины и образования до транспорта и торговли. В первом полугодии текущего года оборот столичного ИТ-сектора превысил 3,5 трлн руб., это на 40% больше, чем годом ранее. На столицу приходится более 70% общей выручки российских ИТ-компаний», – отметила Мария Багреева.

Более 75% отраслевого оборота – почти 2,7 трлн руб. – обеспечили компании, занятые разработкой программного обеспечения и ИТ-консалтингом. Они увеличили выручку на 42% по сравнению с январем–июнем 2025 г. На создателей баз данных, хостинг-провайдеров, операторов веб-платформ и другие ИТ-компании приходится почти четверть оборота отрасли, или 824 млрд руб. Он вырос более чем на 35%.

Более 37% – свыше 12 тыс. – решений, внесенных в реестр российского программного обеспечения, разработаны в Москве. Их авторами являются 4,4 тыс. московских компаний.