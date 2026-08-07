Не только ИT: чему сейчас обучаются россияне в онлайн-школах и у каких специалистов растут зарплаты — «Авито Работа» и GetCourse

Россияне продолжают инвестировать в получение востребованных профессий. По данным аналитиков GetCourse, во II квартале 2026 г. было оформлено более 420 тыс. покупок онлайн-курсов в сегменте профессионального обучения, а программы, направленные на получение новой профессии или переквалификацию, прошли 308 тыс. человек. По данным «Авито Работы», многие направления, доступные для онлайн-квалификации сегодня востребованы и у работодателей: за год спрос на работников маркетинга, рекламы и PR вырос на 48%, а также существенно увеличилась потребность в сотрудниках финансов и логистики (+156%) и специалистах по документообороту (+86%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Во II квартале 2026 г. в сегменте профессионального онлайн-образования работали почти 2,4 тыс. онлайн-школ. За три месяца они заработали 5,34 млрд руб., а средний чек на обучение составил 12,1 тыс. руб.

Самым популярным направлением профессионального онлайн-обучения во II квартале 2026 г. стал маркетинг, реклама и продвижение в социальных сетях. По данным аналитиков GetCourse, на программы подготовки SMM-специалистов, контент-менеджеров, рилсмейкеров, специалистов по рекламе и продажам приходится 21% всех онлайн-школ. При этом, по данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата в сфере маркетинга, рекламы и PR составила 69 294 руб. в месяц, что на 24% выше, чем годом ранее. Среди отдельных профессий в этом направлении менеджерам по рекламе предлагали в среднем 72 903 руб. в месяц (+20%), SMM-специалистам — 72 151 руб. в месяц (+20%), а контент-менеджерам — 65 515 руб. в месяц (+13%). Также на 13% выросли средние предлагаемые зарплаты у маркетологов — в среднем им предлагали 80 797 руб. в месяц, а спрос на них за год вырос на 35%.

Еще одним востребованным направлением стало обучение дизайну: на соответствующие программы пришлось 15% онлайн-школ в сегменте профессионального образования. Интерес к этому направлению соответствует ситуации на рынке труда: по данным «Авито Работы», во II квартале 2026 г. средняя предлагаемая зарплата в сфере архитектуры и дизайна выросла на 11% год к году и достигла 92 552 руб. в месяц. В частности, веб-дизайнеры могли рассчитывать в среднем на 73 639 руб. в месяц (+16%), а дизайнеры — на 69 310 руб. в месяц (+5%).

Еще одним активно развивающимся направлением стало обучение работе с искусственным интеллектом: 15% онлайн-школ предлагали программы по освоению нейросетей в различных сферах — от вайбкодинга и создания контента до видеомонтажа. Специалисты, которые используют ИИ в работе, за последний год стали получать более высокие зарплатные предложения. Так, средняя предлагаемая зарплата контент-менеджеров с навыками работы с ИИ выросла на 61% и достигла 77 000 руб. в месяц, у менеджеров по работе с клиентами — на 18%, до 76 244 руб. в месяц.

Еще 10% онлайн-школ в сегменте профессионального образования обучали видеографов, фотографов и монтажеров. Одновременно с этим выросли зарплатные предложения для специалистов этой сферы: по данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата видеомонтажеров увеличилась на 60% и достигла 96 134 руб. в месяц.

Программы в сфере красоты также вошли в число распространенных направлений: 9% онлайн-школ обучали специалистов индустрии красоты, 3% — фитнес-тренерству, диетологии и нутрициологии. По данным «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата в сфере фитнеса, спа и салонов красоты составила 89 401 руб. в месяц (+3% год к году). При этом фитнес-тренеры могли рассчитывать в среднем на 96 671 руб. в месяц (+6%), массажисты — на 83 743 руб. в месяц (+5%), а мастера ногтевого сервиса — на 102 585 руб. в месяц.

9% онлайн-школ обучали бухгалтеров — средние зарплатные предложения для этих специалистов во втором квартале выросли на 12% за год и достигли 69 157 руб. в месяц. Еще 7% программ онлайн-образования специализировались на повышении квалификации врачей, психологов, стоматологов и медсестер. 6% онлайн-курсов пришлось на ландшафтный и интерьерный дизайн, 5% — на обучение навыкам программирования и разработки. Кроме того, 3% онлайн-школ предлагали обучение работе с маркетплейсами. При этом средняя предлагаемая зарплата менеджеров по работе с маркетплейсами составила 81 397 руб. в месяц (+25% год к году), а число вакансий за год выросло на 14%.

«Все больше россиян выбирают онлайн-обучение современным цифровым профессиям. Во многом это связано с тем, что такие специальности позволяют быстро выйти на рынок труда, работать удаленно или совмещать несколько проектов. Мы видим, что интерес к таким профессиям растет и у нас на платформе. Например, за год число откликов на вакансии менеджеров по работе с маркетплейсами выросло на 37%, проектировщиков — на 16%. Одновременно компании все чаще ищут специалистов, которые умеют работать с ИИ: спрос на контент-менеджеров с такими навыками за год вырос на 45%, а на SMM-специалистов — на 27%», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Во II квартале 2026 г. рынок профессионального онлайн-обучения устойчиво развивается: число покупок курсов увеличилось на 5,5% год к году — с 398 тыс. до 420 тыс. Наиболее заметно усилилось направление обучения работе с ИИ: 15% школ в направлении “Профессии” уже готовят специалистов по нейросетям, и это отражает сдвиг на рынке труда. Работа с контентом и дизайн по-прежнему остаются в топе, так как именно эти направления дают быстрый вход в рынок и помогают выйти на первый доход», — сказал Максим Василевич, директор по маркетингу GetCourse.