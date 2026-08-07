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Новым техническим директором финансового маркетплейса «Сравни» стал Денис Былинин

Денис Былинин назначен техническим директором финансового маркетплейса «Сравни». В новой должности Денис будет отвечать за развитие ИТ-направления «Сравни», технологическую стратегию, повышение эффективности инженерных процессов и внедрение современных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Денис присоединился к команде «Сравни» в 2019 г. в качестве backend-разработчика, а затем продолжил развитие в роли архитектора программного обеспечения. За это время он участвовал в запуске мобильного приложения финансового маркетплейса, сформировал команду разработки, руководил переходом к микросервисной архитектуре и внедрением единых архитектурных стандартов и практик. Также он развивал Go-направление, внутренние инженерные сообщества и ML-компетенции компании. Под его руководством были созданы общие библиотеки и разработаны гибридные решения с использованием больших языковых моделей.

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Сравни
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«Сегодня успех в финтехе во многом зависит от зрелости инженерных процессов, поэтому моя задача — сделать процесс создания продуктов максимально предсказуемым и прозрачным. Мы продолжим развивать инженерные стандарты, совершенствовать архитектуру платформы и системно внедрять искусственный интеллект в процессы компании. Это ускорит разработку новых решений, повысит эффективность инженерных команд и сделает выбор финансовых и страховых услуг еще более удобным для пользователей», — сказал Денис Былинин.

Общий опыт Дениса в сфере информационных технологий превышает 20 лет. До прихода в «Сравни» он развивал направление технологического консалтинга, помогая компаниям проектировать архитектуру ИТ-систем, проводить технический аудит, выстраивать процессы разработки и выводить новые продукты на рынок. С 2015 по 2017 гг. работал в компании «ЦВТ», где участвовал в разработке систем электронной очереди для банков и МФЦ, проектировал backend-архитектуру и внедрял современные подходы к созданию распределенных систем. В 2017-2019 гг. развивал проекты в «Яндексе», где отвечал за развитие высоконагруженных сервисов, модернизацию существующих проектов и создание инструментов, ускоривших процессы коллективного перевода и публикации документации.

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