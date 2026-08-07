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Оферы чаще отклоняют те, кто зарабатывает больше

6 из 10 россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц отклоняли джоб-оферы после успешно пройденного собеседования. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

45% россиян отказывались выйти на работу после успешно пройденного собеседования. Чаще всего джоб-оферы отклоняют мужчины — 54% против 35% среди женщин. Россиянам 35-45 лет доводилось поступать таким образом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (51, 34 и 46% соответственно).

Отказывались от работы, на которую их были готовы принять, 50% россиян с высшим образованием и 42% со средним профессиональным.

Больше всего же тех, кому приходилось отклонять оферы, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. — 59%.

С 2023 по 2025 гг., когда дефицит рабочей силы на рынке труда был особенно сильным, число россиян, отказывавшихся от трудоустройства после успешно пройденного интервью, было максимально и составляло 53-55%. В настоящее время баланс спроса и предложения на рынке труда изменился, и соискатели стали реже отказываться от оферов (45%).

В то же время требовательность соискателей к прозрачности и честности работодателей на всех этапах найма возросла. Главной причиной отказа от трудоустройства сегодня является несоответствие обещаний работодателя реальности (27% опрошенных). Низкая зарплата на втором месте по количеству упоминаний (21%). На третьем — неудобные условия работы и график (20%). Еще 17% респондентов сообщили, что получили более выгодное предложение от другого работодателя, а 9% остановила удаленность места работы от дома. 8% респондентов признались, что на собеседовании почувствовали неприязнь к потенциальному руководству, а 6% — недоверие к компании в целом. Еще 6% не устроил большой объем работы и обязанностей.

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