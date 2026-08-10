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«Авито Работа» и «Нетология»: почти половина работающих россиян уже используют нейросети в рабочих задачах

По данным совместного исследования «Авито Работы» и образовательной платформы «Нетология», 48% работающих россиян используют искусственный интеллект для решения профессиональных задач, а каждый десятый благодаря этим навыкам нашел новое место работы. Работодатели со своей стороны постепенно включают ИИ-компетенции в портрет кандидата: 30% опрошенных уже встречали такие требования к вакансиям как обязательные или рекомендуемые. В опросе приняли участие более 7 тыс. трудоустроенных россиян.

Искусственный интеллект постепенно становится привычным инструментом для решения повседневных рабочих задач — от ведения деловой переписки до создания презентаций и отчетов. Согласно результатам опроса, 17% респондентов регулярно используют нейросети в профессиональной деятельности, еще 31% — время от времени, а 22% планируют начать пользоваться ими в ближайшее время. Особенно высок интерес к ИИ среди молодых специалистов: в возрастной группе 18–24 лет регулярно используют нейросети 29%, эпизодически — 37%, что в сумме даёт 66%. Тем не менее опытные специалисты также осваивают технологии: среди опрошенных 55–64 лет этот показатель составляет 40%, а в возрасте старше 65 лет — 38%.

ИИ становится неотъемлемой частью жизни, однако большинство работодателей пока не отмечают в вакансиях навыки работы с ними в числе обязательных. Только 8% работающих россиян сообщили, что сталкивались с обязательным требованием владения ИИ-инструментами, еще 23% встречали такие навыки в качестве преимущества кандидата. Вместе с тем 35% респондентов отметили, что не видели в вакансиях подобных формулировок. А 24% признались, что не обращали на это внимания. При этом каждый второй молодой специалист (50%) в возрасте 18–24 лет уже встречал вакансии с упоминанием нейросетей: 15% — как обязательное условие, 35% — как желательное. Среди россиян 45–54 лет этот показатель составляет 21%, а среди специалистов 55–64 лет — 17%.

Несмотря на то, что навык владения искусственным интеллектом пока не стал базовым требованием к кандидатам, умение использовать нейросети все чаще становится инструментом профессионального роста. Половина опрошенных (50%) отметили, что используют ИИ в рабочих процессах для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице. 16% сообщили, что благодаря владению ИИ-инструментами смогли получить повышение, 12% — повысить уровень дохода. 11% респондентов сообщили, что навык работы с цифровыми помощниками стал дополнительным преимуществом на собеседовании, а 10% — что именно эти компетенции помогли получить новое место работы.

Особенно ценят помощь ИИ в рабочих процессах и считают важным владеть нейросетями специалисты сельского хозяйства и смежных направлений (66%), ИТ, digital, маркетинга и коммуникаций (64%), а также строительства, ремонта и технических специальностей (55%).

Искусственный интеллект заметно меняет и процесс поиска работы. 38% опрошенных уже прибегали к помощи нейросетей в этом вопросе. Среди молодёжи 18–24 лет эта доля достигает 64%, в группе 25–34 лет — 50%. Чаще всего ИИ используют для составления или улучшения резюме (29%), адаптации резюме под требования конкретной вакансии (24%), поиска подходящих предложений (23%), подготовки к собеседованию (23%), оценки собственных компетенций (22%), написания сопроводительного письма (21%) и построения карьерного плана (19%).

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«Инструменты на базе искусственного интеллекта все активнее становятся частью повседневной работы и профессионального развития специалистов самых разных направлений. Пока наиболее активно такие инструменты применяют специалисты в сферах IT, digital, маркетинга и коммуникаций: 73% представителей этих направлений используют нейросети для рабочих задач. Однако по мере того, как компании в самых разных сферах внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы, работодатели все чаще отмечают в вакансиях ценность цифровых компетенций кандидатов. Мы ожидаем, что эта тенденция будет усиливаться, и спрос на специалистов, владеющих современными технологиями, продолжит расти и в других отраслях», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

Чаще всего россияне предпочитают осваивать работу с нейросетями с помощью бесплатных видео, статей и вебинаров (37%). Почти одинаково востребованы короткие пошаговые инструкции и готовые шаблоны запросов (34%), а также практические онлайн-курсы с заданиями (34%). 22% респондентов хотели бы изучать искусственный интеллект в рамках обучения от работодателя или платформ по поиску работы. Очные интенсивы предпочли 19% опрошенных, а индивидуальные консультации карьерного эксперта — 18%.

«Рынок прошел этап первичного знакомства с нейросетями: сегодня искусственный интеллект перестал быть отдельной компетенцией и превратился в базовый рабочий инструмент — аналогично тому, как десять лет назад стандартом стали Excel и PowerPoint. Современные работодатели уже не ограничиваются требованием элементарного владения инструментами вроде чат-ботов: от специалистов ожидают интеграции ИИ в ежедневные рабочие процессы для повышения скорости и качества результатов. В связи с этим наибольший спрос наблюдается не на вводные курсы по ИИ, а на прикладные образовательные программы, в которых нейросети адаптированы под решение конкретных профессиональных задач — в том числе в маркетинге, анализе данных и финансовой сфере, а также на решения, позволяющие автоматизировать рабочие процессы с помощью ИИ‑агентов. Так, за 2025 г. курсы по нейросетям в «Нетологии» проходили более 27 тыс. специалистов. Наибольший спрос показали программы для бизнеса и управленцев. На втором месте по популярности — нейросети для маркетинга, на третьем — нейросети для анализа данных. Также, обучение работе с ИИ проходят специалисты в сфере креативных индустрий, финансов и инвестиций, дизайнеры, разработчики, педагоги и тренеры», — сказал Антон Федоров, руководитель направления повышения квалификации в «Нетологии».

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