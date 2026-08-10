«Авито Работа:» каждый пятый россиянин планирует строить долгосрочную карьеру на текущем месте работы

По данным опроса «Авито Работы» с участием более 7,6 тыс. респондентов, 22% специалистов намерены оставаться в текущей компании как минимум пять лет. Но не все работающие россияне воспринимают нынешнее место как финальную точку своей карьеры: еще 22% готовы рассмотреть интересные предложения, даже если сейчас их все устраивает. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Современные специалисты не ограничивают свой карьерный трек рамками одной компании или должности, но многие готовы оставаться с одним и тем же работодателем в перспективе нескольких лет. Как показало исследование «Авито Работы», 22% респондентов планируют строить долгосрочную карьеру в текущей компании как минимум ближайшие пять лет. Еще столько же опрошенных (22%) отметили, что сейчас их все устраивает, но они готовы рассмотреть интересные предложения. 15% респондентов готовы остаться у нынешнего работодателя на 3-5 лет при сохранении текущих условий. 16% участников опроса намерены поработать на нынешнем месте 1-2 года.

При выборе нового работодателя россияне обращают внимание сразу на несколько факторов. Помимо уровня дохода, важную роль играют условия работы: график, формат занятости и расположение офиса (54%). Каждый четвертый (25%) изучает отзывы сотрудников о компании. По 21% участников исследования обращают внимание на перспективы карьерного роста и описание будущих задач в вакансии, а для каждого пятого (20%) важно, предлагает ли работодатель обучение и поддержку в период адаптации. Также респонденты ценят открытость со стороны работодателя и прозрачность коммуникации (17%), репутацию компании на рынке (16%), корпоративную культуру и ценности (10%), понятный процесс отбора и собеседований (10%).

Примечательно, что на условия работы (график, формат занятости и расположение офиса) чаще обращают внимание женщины (60% против 46% у мужчин), а также специалисты 45-54 лет (60%) и 55-64 лет (62%). Респонденты этого возраста также одинаково часто принимают во внимание отзывы сотрудников компании (по 28% против 25% в среднем). А вот более молодые респонденты при выборе работодателя более пристально оценивают перспективы карьерного роста — об этом сообщили 24% россиян 18-24 лет, 26% опрошенных 25-34 лет и столько же — в возрасте 35-44 лет.

Стоит отметить, что на профессиональные ценности заметно влияет возраст. Так, сотрудники в возрасте 45-54 лет (36%) и 55-64 лет (39%) значительно чаще, чем молодые коллеги, ценят хорошие отношения в коллективе (против 32% в среднем по выборке). В свою очередь молодые специалисты чаще других обращают внимание на возможность карьерного роста в компании: среди россиян 18-24 лет этот фактор назвали 14% против 10% в среднем. Также и сотрудники 25-34 лет заметно чаще отмечают возможность карьерного роста внутри компании (14% против 10%), а также гибридный или удаленный формат работы (11% против 8% по выборке).

«Современный рынок труда поощряет непрерывное обучение и смену ролей. Специалисты все чаще рассматривают свою текущую позицию как одну из ступеней в долгосрочной карьере, но не как финальную точку. Стремление к новым вызовам, освоению смежных навыков, вертикальному и горизонтальному росту побуждают работающих россиян искать новые возможности как внутри компании, так и за ее пределами. В таких условиях гибкость и готовность к трансформации становятся ключевыми факторами успеха, позволяя адаптироваться к меняющимся требованиям индустрии и успешно конкурировать за вакансии. И мы видим, что карьерная траектория сегодня представляет собой динамичный процесс, выходящий далеко за рамки одного работодателя или должности», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».