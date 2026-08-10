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ИИ, платежи и скорость: технологический портрет российского онлайн-предпринимателя

Онлайн-предприниматель сегодня — это человек, который часто ведет бизнес в одиночку или с минимальной командой. Он не ждет идеального решения. а берет то, что можно подключить за вечер. Не считает выгоду от каждого сервиса, но точно знает, сколько часов ему сэкономил новый инструмент. Узнает о технологиях из социальных сетей и профильных каналов, а не из презентаций вендоров.

В «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») провели опрос предпринимателей, чтобы понять: какие технологии они реально используют и как принимают решения. По данным опроса, 44% онлайн-предпринимателей вообще не считают окупаемость ИT-инструментов, ориентируясь только на сэкономленное время. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе «ЮKassa» приняли участие более 200 представителей бизнеса, из которых 27% — индивидуальные предприниматели, 39% — самозанятые, 14% — юрлица. 38% работают на рынке меньше года, 19% — от одного до трех лет, 12% — от трех до пяти лет, 31% — более пяти лет.

От базовых касс к умным системам

Оценивая уровень своей цифровизации, треть предпринимателей (33%) уверенно заявляет о максимальной планке: их процессы полностью оцифрованы, и они активно тестируют ИИ. Еще 17% считают свой уровень продвинутым, 20% — средним (используют CRM и онлайн-оплату), 21% — базовым. Лишь 9% признаются, что находятся на начальном этапе с минимумом технологий.

Безоговорочным лидером среди внедряемых решений** остаются платежи и финансы (онлайн-кассы, эквайринг, учетные системы) — это основа для 76% предпринимателей. На втором месте автоматизация рутины (57%), на третьем — искусственный интеллект и чат-боты (51%). Инструменты продаж и маркетинга используют 49%, сервисы управления и коммуникации — 42%, а работу с данными и аналитикой ведут 40%.

О новых инструментах бизнес узнает преимущественно из социальных сетей (45%), рекомендаций коллег (17%), рекламы и блогов (по 11%), а также на профильных конференциях (5%). У некоторых компаний, по их признанию, даже работают собственные системы анализа рынка, позволяющие первыми внедрять новинки.

Время — новые деньги: почему бизнес выбирает интеграцию

Главным драйвером внедрения инноваций становится не давление конкурентов (этот фактор отметили лишь 5%) и не изменения в законодательстве (1%), а стремление освободить собственный ресурс. Для 30% предпринимателей экономия времени — причина номер один. Следом идут желание увеличить продажи (28%), личный интерес к прогрессу (14%), снижение затрат (11%) и улучшение клиентского опыта (10%).

Это стремление к оптимизации диктует жесткие требования к самим ИT-продуктам. Данные показывают, что при выборе сервиса для 57% пользователей критически важна простота интеграции. Цена уходит на второй план (29%). Отзывы (4%) и наличие русскоязычной поддержки (2%) практически не влияют на решение. В свободных ответах логичность и удобство системы, и даже важность духовной и созидательной составляющей.

Показателен комментарий одного из респондентов, точно отражающий экспертный подход бизнеса к подбору инфраструктуры: «Все зависит от конкретной задачи. Где-то нужно быстрое и простое в интеграции решение, где-то — надежное».

«Когда у предпринимателя нет времени на точечную настройку, бесшовное подключение финтех-провайдера становится важнее потенциальной экономии на комиссиях. Бизнесу нужны инструменты, которые работают “из коробки”. Это особенно актуально для растущих компаний, где каждый день простоя — это упущенная выручка и потерянные клиенты», — сказал директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Эффект внедрения: скорость вместо метрик

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Результаты цифровизации бизнес ощущает физически. Самый заметный положительный эффект** — это ускорение процессов (61%) и упрощение управления (41%). Технологии нивелируют человеческий фактор, снижая количество ошибок в работе у 38% компаний. Финансовые метрики — рост среднего чека и повторные покупки (26%), а также привлечение новой аудитории (23%) — становятся приятным, но вторичным следствием оптимизации. Лишь 11% опрошенных предпринимателей пока не видят явного эффекта.

При столь высоком проникновении технологий строгий расчет метрик эффективности не пользуется популярностью. Систематически отслеживают окупаемость внедрений таких инструментов только 17% компаний, 39% делают это от случая к случаю, а 44% не считают вовсе. Для небольшого бизнеса сэкономленные часы работы зачастую являются достаточным доказательством эффективности сервиса.

Барьеры и планы

Путь к полной цифровизации не лишен препятствий. Основными сложностями** бизнес называет нехватку бюджета (42%) и времени на внедрение и обучение (35%). Четверти компаний (23%) не хватает внутренней экспертизы, а 16% теряются при выборе подходящего решения. Реже жалуются на техподдержку (4%) и сопротивление сотрудников (3%). Впрочем, почти треть (29%) заявляет, что не видит никаких сложностей и внедряет все легко.

Останавливаться бизнес не намерен. В ближайший год 46% планируют углубить работу с ИИ и автоматизацией, 19% будут развивать маркетинг и CRM, 5% сфокусируются на новых платежных финтех-решениях. И только 26% считают, что им пока хватает текущих мощностей. Остальные не строят планов и планируют действовать по ситуации.

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Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Это значит, что технологическая гонка в ближайшие годы будет только набирать обороты, требуя от разработчиков еще более интуитивных, быстрых и надежных сервисов. Особенно наглядно этот тренд будет прослеживаться на уровне МСБ.

«Малый и микробизнес в России перестает быть технологическим аутсайдером — напротив, именно его представители оказываются наиболее гибкими в освоении новых инструментов. Отсутствие долгих бюрократических процедур согласования позволяет им экспериментировать быстрее, чем крупным компаниям. При этом запросы такой аудитории специфичны: простота важнее функциональности, надежность важнее инновационности. Предприниматели внедряют то, что экономит время, снижает ошибки и позволяет работать устойчиво даже без команды. Решения, подходящие под эти критерии, дают финтех-компаниям доступ к растущему рынку», — сказал директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

**Множественный выбор

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