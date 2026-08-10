Запрет на испытательный срок при найме женщин с детьми до 3 лет воспринят неоднозначно

Запрет испытательного срока для матерей, имеющих детей до трех лет, поддерживают, в основном, женщины. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представили 500 компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

С 1 сентября 2026 г. в России вступает в силу закон, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин (а также иных опекунов при отсутствии матери), имеющих детей в возрасте до трех лет. Работодатели инициативу не оценили. За — 31% представителей компаний, против — 36% («Им не до работы»), затруднились с оценкой — 33%.

Российское общество также восприняло нововведение неоднозначно. О поддержке инициативы заявили 47% россиян: «Я поддерживаю, но из-за этого будут менее охотно брать женщин на работу»; «Считаю, что испытательный срок вообще следует отменить». Противников оказалось 22% («Мне кажется, что испытательный срок нужно оставить, потому что люди разные приходят устраиваться на работу»; «Испытательный срок устанавливается для того, чтобы выявить истинные навыки соискателя»; «Испытательный срок дисциплинирует работника»; «Законы должны быть одинаковы для всех»), а 31% опрошенных затруднился с ответом.

Женщинам инициатива ближе: среди россиянок «за» высказались 56% (а среди имеющих детей всех возрастов еще больше — 62%), тогда как среди мужчин — лишь 37%.

Граждане от 35 до 45 лет поддерживают нововведение чаще (52%), чем те, кто младше (47%), или старше (43%).

Среди респондентов с доходом до 150 тыс. руб. за отмену испытательного срока выступает 50—51%, а среди зарабатывающих больше — лишь 36%.

Среди родителей, имеющих детей до трех лет, сторонников инициативы ожидаемо оказалось больше всего — 65% (среди отцов — 61%, а среди матерей — 73%).

Населенных пунктов: 144. Время проведения: 17—28 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 500 респондентов.