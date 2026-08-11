Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью «Экзоинтеллекта»

Билайн запустил «Экзоинтеллект» — рабочую среду для взаимодействия с нейросетями в компании. «Экзоинтеллект» собирает в одном интерфейсе основные модели ИИ — внутренние GLM и Qwen для работы с корпоративной информацией, а также популярные рыночные для открытых данных: ChatGPT, Claude, GigaChat Max, YandexGPT, Gemini, DeepSeek и другие. Но это не просто агрегатор нейросетей, это следующий шаг в эволюции взаимодействия человека и машины — с точки зрения практики, этики, экономики.

С момента запуска в апреле 2026 г. к «Экзоинтеллекту» подключилась почти половина сотрудников компании — 10 тыс. человек, которые создали почти 600 кастомных ассистентов. Среднее дневное количество пользователей продукта месяц к месяцу показывает рост на 158%, среднемесячное — на 116%.

С помощью «Экзоинтеллекта» сотрудник Билайна может выбирать подходящие модели для выполнения разных задач в едином интерфейсе. «Экзоинтеллект» также интегрирован в корпоративный мессенджер — это обеспечивает гибкий выбор сценария работы в зависимости от конкретной потребности. В пару кликов здесь можно, например, подготовить письмо, проверить договор, выстроить структуру презентации, разобрать аналитику, а еще ИИ может предложить идеи с обоснованиями, объяснить сложную тему простыми словами и многое другое.

Важно то, что «Экзоинтеллект» не существует обособленно, а встраивается в рабочие процессы, обеспечивая простые и понятные решения для каждодневной деятельности. В диалоге с внутренней моделью можно подключить в том числе инструменты для специализированных операций — запуска задач, мониторинга и управления инфраструктурой, обслуживания и консультирования клиентов, работы с кодом, генерации технической документации. В планах команды — интеграция со всеми офисными системами коммуникаций, опции участия в переписках, звонках и других взаимодействиях команд с их контентной и аналитической поддержкой, создание презентаций, а также запуск ИИ-агентов для рабочих сервисов.

Разработка и развитие продукта ведутся не только в плоскости функциональных возможностей. Ключевым для Билайна становится этический компонент — соответствие всех коммуникаций и результатов в контуре «Экзоинтеллекта» стандартам качества контента, профессиональной этике, корпоративной культуре и ценностям. То есть нормы деловой, человеческой и общественной морали действуют здесь не как декларации, а как практические инструменты и неотъемлемые элементы всех процессов и решений.

Поскольку с запуском «Экзоинтеллекта» Билайн начал интегрировать цифровых ИИ-сотрудников в производственную среду, проработка этического компонента затрагивает в том числе вопросы границ их ответственности, штатного расписания и интеграции фонда оплаты труда со стоимостью токенов. А также окупаемости, оптимизации запросов, распределения ресурсов по ролям и проектам — то есть экономики их использования и взаиморасчетов.

Это отдельное большое направление, которое получило название токеномика — от слова «токен», названия условной единицы расчетов с моделью, которая определяет нагрузку, сложность вычислений и пр. В этой области Билайн также становится первопроходцем — и его наработки могут лечь в основу общерыночных практик будущего.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«"Экзоинтеллект" — это стратегическая платформа для ИИ-трансформации и перехода компании на новый технологический уровень. Он призван объединять частные экспертизы сотрудников в совокупный интеллект организации, снимая рутину, ускоряя процессы и повышая качество решений. Почему такое название? Потому что ИИ по аналогии с экзоскелетом способен кратно усиливать способности и возможности человека, вне зависимости от его позиции и функций. От делегирования рутины — до совместного мышления. При этом человек остается на первом месте, просто уже со всеми знаниями и умениями мира под рукой. Наша цель — чтобы ИИ в Билайне не существовал отдельно "для экспериментов", а встраивался в реальные процессы, делая каждого из нас сильнее, быстрее, свободнее для творчества и мышления вне стандартов. И это уже происходит во всё большем количестве сфер в компании, то есть такой подход — не красивый план, а сегодняшняя реальность».