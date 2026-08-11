CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Директором по развитию транзакционных сервисов «Авито Авто» стал Дмитрий Иванов

«Авито Авто» усилило направление транзакционных сервисов: его директором назначен Дмитрий Иванов. Он будет отвечать за масштабирование бизнеса, который помогает развивать онлайн-сценарии покупки и продажи автомобилей и сопровождает участников сделки на ключевых этапах — от выбора авто и его проверки до бронирования, финансирования и страхования. Дмитрий обладает опытом в корпоративном секторе, консалтинге, электронной коммерции и запуске новых бизнесов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

Транзакционные сервисы «Авито Авто» объединяют ключевые этапы сделки на одной платформе и делают их более удобными, прозрачными и безопасными для всех участников рынка. Это направление охватывает сценарии для частных покупателей и продавцов, а также для профессиональных участников рынка, которым важны дополнительные цифровые инструменты на разных этапах сделки. Среди уже работающих сервисов — «Селект», кредитные продукты и трейд-ин.

«Развитие транзакционных сервисов — одно из стратегических направлений «Авито Авто», потому что по данным платформы мы видим, как меняется поведение пользователей: уже 85% начинают поиск автомобиля онлайн и все больше действий хотят совершать в цифровом формате. Это открывает для нас большой потенциал в развитии сервисов, которые расширяют онлайн-сценарии на автомобильном рынке. «Селект» формирует для дилеров системный онлайн-канал продаж с высококонверсионным трафиком. Пользователь проходит большую часть пути в онлайне еще до контакта с дилером, поэтому в сервис приходят более «горячие» лиды с высокой готовностью к покупке. Уверен, что опыт Дмитрия поможет нам ускорить темп роста направления и предложить потребителям и рынку в целом новые эффективные решения», — сказал Кирилл Вотяков, старший управляющий директор «Авито Авто».

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Я рад присоединиться к команде «Авито Авто», которая создала сильную технологическую платформу и обладает глубокой экспертизой рынка. Меня вдохновляет задача развития нового клиентского опыта, где покупатель и продавец автомобиля смогут комплексно в одном месте закрыть все свои потребности от выбора авто до заключение сделки. В этом процессе ценность должна быть понятна всем участникам — частным покупателям и продавцам, а также профессиональным игрокам рынка, таким как дилеры, банки и страховые компании. Уверен, что вместе мы сможем реализовать амбициозные задачи и усилить роль транзакционных сервисов для автомобильного рынка», — сказал Дмитрий Иванов, директор по развитию транзакционных сервисов «Авито Авто».

До прихода в «Авито Авто» Дмитрий Иванов работал в Procter & Gamble, затем занимался стратегическими проектами в McKinsey. Позже в «Ленте» он с нуля выстроил направление электронной коммерции, а также запустил собственный стартап в Европе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

ИТ-компания выиграла суд у МВД из-за поставки СХД. Но уголовное дело продолжается

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Российский ИИ-рынок только начинает разгоняться, но уже превысил 316 миллиардов

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Вы слишком жадные. Продавцы требуют от Ozon и Wildberries снизить комиссии и отключить скидки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще