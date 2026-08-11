hh.ru cоставил топ-20 самых популярных профессий среди россиян в 2026 году

Рейтинг самых популярных профессий среди россиян возглавили менеджеры по продажам — по данным hh.ru, на них приходится 1,6 млн резюме от россиян с начала 2026 г. Также в первую десятку рейтинга вошли администраторы (почти 900 тыс. резюме), упаковщики и комплектовщики (более 850 тыс. резюме), водители (более 835 тыс. резюме) и разнорабочие (684 тыс. резюме), официанты и бармены (580 тыс. резюме), продавцы (550 тыс. резюме), бухгалтеры (515 тыс. резюме), руководители проектов (более 508 тыс. резюме) и программисты (более 460 тыс. резюме). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Предпочтения россиян в профессиях меняются в зависимости от возраста. Так, поколение «альфа» (подростки 14–18 лет) преимущественно ищут первую работу в сфере услуг: официантами (15% от всех резюме подростков или 141,9 тыс.), упаковщиками (12% или 109,1 тыс. резюме), разнорабочими (9% или 84,9 тыс. резюме), курьерами (8% или 74,6 тыс. резюме), операторами call-центров (5% или 44,7 тыс. резюме) и кассирами (5% или 44,5 тыс. резюме). Это классические позиции для начала карьеры с гибким графиком и минимальными требованиями к опыту.

Топ-20 самых популярных профессий среди россиян по данным hh.ru, Россия, 2026 год

Зумеры и миллениалы (соискатели 19-30 лет) чаще других претендуют на работу в качестве менеджеров по продажам (8% или 545,3 тыс. резюме), программистов (3% или 225,4 тыс.), дизайнеров (2% или 172 тыс.) и маркетологов (2% или 127,8 тыс.).

Среди соискателей от 30 до 40 лет более предпочтительны профессии администраторов (3% или 188 тыс. резюме), руководителей проектов (3% или 184 тыс. резюме), бухгалтеров (2% или 124 тыс. резюме), менеджеров по закупкам (2% или 82,7 тыс. резюме).

Среди кандидатов серебряного возраста (от 40 до 55 лет) наиболее высока доля желающих работать менеджерами по продажам (6% или 236,4 тыс. резюме), бухгалтерами (4% или 168,7 тыс. резюме) и водителями (4% или 147,5 тыс. резюме). Также среди этой группы соискателей популярна профессия экономиста (2% или 80,5 тыс. резюме).

Россияне 60 лет и старше обычно ищут работу водителями - это одна из самых популярных профессий в этой категории соискателей (6% или 86,7 тыс. резюме). Кроме того, в этой возрастной категории популярностью пользуются работа охранниками (2% или более 58 тыс. резюме) и продавцами (2% или 33,3 тыс. резюме), а также упаковщиками заказов (3% или 10,5 тыс. резюме).