CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Исследование: каждый третий ИТ-кандидат жульничает на техническом тестировании

Платформа гибкой занятости SkillStaff и сервис тестирования Talenttest изучили анализ поведения ИТ-специалистов при оценке навыков. 37% кандидатов используют внешнюю помощь при прохождении тестов, чаще всего — ИИ-инженеры. Об этом CNews сообщил представитель SkillStaff.

Платформа гибкой занятости SkillStaff интегрировала сервис тестирования Talenttest и проанализировала более 3 тыс. сессий оценки навыков ИТ-специалистов. Новая система оценки повышает качество проверки ИТ-специалистов компаний перед выходом к заказчику.

Использование нейросетей при найме стало системной проблемой рынка: все больше соискателей использует внешние инструменты при прохождении технических тестов, и это искажает объективную оценку компетенций. Чтобы снизить этот риск и лучше помогать работодателям выявлять подобные случаи на ранних этапах отбора, SkillStaff совместно с Talenttest изучили поведение кандидатов на основе накопленных данных. Анализ показал, что 37% соискателей при онлайн-тестировании прибегают к недопустимым практикам: переключаются на сторонние ресурсы, привлекают нейросети или предварительно проходят тесты с чужого аккаунта. Честно набрали достаточные баллы 35% кандидатов.

Среди ИТ-специализаций чаще всего жульничают ИИ-инженеры: нечестные паттерны зафиксированы у 57% кандидатов этого профиля — доля в полтора раза выше средней по выборке. В пятерку направлений с наибольшей долей нарушений также вошли Mobile-разработчики, QA Automation Engineer, системные аналитики и Frontend-разработчики: примерно у 40% кандидатов этих профилей были зафиксированы признаки нечестного прохождения тестирования. Для сравнения, среди наиболее массовых направлений — Backend-разработчиков и DevOps-инженеров — доля таких случаев составила 37% и 36% соответственно.

Разница между грейдами оказалась менее выраженной. Junior-специалисты жульничают несколько чаще, чем senior (40% против 36%), предположительно из-за более высокой конкуренции на входе и более низкого базового уровня знаний. Среди middle-разработчиков показатель составил 39%.

«Техническое тестирование — это точка, где кандидат впервые встречается с реальными требованиями заказчика. Если на этом этапе результат нечестный, дальнейший наем теряет смысл. Именно поэтому мы интегрировали в платформу Talenttest. Для заказчиков это прямая экономия на испытательном сроке, который закончится расставанием, и повторном поиске», — сказала Анна Королева, HRD платформы SkillStaff.

Анализ поведенческих паттернов выявил три самых распространенных сценария обмана.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Переключение вкладок. Кандидат копирует текст вопроса, уходит на другую вкладку или в отдельное окно, получает ответ и возвращается. Такой паттерн чаще всего встречается на вопросах по live coding, архитектуре и брокерам сообщений; реже — на вопросах по языку программирования и фреймворку. Кандидатов предупреждают о запрете до начала теста.

Характерные задержки. Кандидат отвечает на каждый вопрос только через 30–60 секунд. Это похоже на время, которое нужно, чтобы сфотографировать вопрос и получить ответ от нейросети. На вопросах с развилками, где нужно сделать в 4 раза больше скриншотов условий, время ответа увеличивается в 3–5 раз. Паттерн выявляется с помощью аудиовопросов, требующих немедленного голосового ответа: как правило, на них результаты недобросовестного кандидата резко снижаются.

Разведка с другого аккаунта. Часть кандидатов проходит тест с незнакомой почты, случайно отвечая на вопросы и копируя их. Второй заход, уже с основного аккаунта, проходит без явных признаков жульничества. Однако аппаратный отпечаток устройства позволяет идентифицировать кандидата. При этом схема, как правило, не даёт результата: вопросы в каждой сессии уникальны.

«Раньше жульничество на онлайн-тесте требовало от кандидата серьезных ресурсов: помощи других людей, специализированных сообществ, значительного времени. Нейросети изменили реальность — сейчас для этого достаточно телефона. Мы отвечаем на это изменением самой логики: выстраиваем тесты так, чтобы использование внешних подсказок приводило к измеримым поведенческим аномалиям, которые можно отловить. 37% — это не приговор рынку, а данные, с которыми можно и нужно работать дальше», — отметил Тимур Насыров, СТО TalentTest.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Центробанк допустил биткоин и Ethereum к торгам на российских биржах

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат

Сенатор США ИТ-компаниям: Если вы сами не остановите разработку ИИ, это сделаем я и мои коллеги

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще