78% компаний не маркируют конфиденциальную информацию

«СерчИнформ» представила результаты опроса, проведенного в 2026 г. среди 100 специалистов и руководителей служб ИБ коммерческих и государственных организаций. Респондентам были заданы вопросы о технической реализации средств защиты файловой инфраструктуры. В опросе приняли участие малые организации (39%) и средние и крупные компании (61%). Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Большинство опрошенных организаций используют для хранения данных файловые серверы (87%), АРМ сотрудников (80%) и базы данных (68%).*

Также аналитики «СерчИнформ» выяснили основные причины применения мер защиты данных в организациях. На первом месте у российских компаний стоят требования властей к защите персональных данных, которые мотивируют 87% опрошенных внедрять соответствующие меры. Следующей по значимости причиной являются нормативные требования к защите информации в государственных информационных системах – 63%. Собственные локальные акты также играют важную роль в защите данных для 54% компаний. В условиях увеличения штрафов за ИБ-нарушения и актуализации требований к безопасности ИС госсектора и КИИ, защита файловой инфраструктуры становится объективной потребностью организаций любых отраслей.

Значительную долю среди опрошенных организаций занимают меры по обеспечению защиты критической информационной инфраструктуры – 46%. Прикладные задачи организации требуют внедрения мер защиты в 28% случаев, а защита коммерческой тайны – в 24%.

Самые распространенные проблемы при защите данных: сложности с контролем операций с данными (44%), согласование настроек для различных ИТ- и ИБ-систем (42%) и классификация содержимого файлов (38%).*

«Обработка и передача информации, в том числе конфиденциальной, – это основа критических бизнес-процессов в любой организации. Поэтому важно контролировать работу сотрудников с такой информацией, а также минимизировать риски утечек, порчи, уничтожения конфиденциальных данных. Однако большинству опрошенных компаний сложно найти баланс между обеспечением защиты и сохранением оперативности работы с данными. Первый шаг к решению этой задачи – классификация всех файлов по содержанию, чтобы определить, какие из них требуют особого контроля и защиты», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Аналитики «СерчИнформ» в рамках опроса выяснили, какие инструменты используют российские компании в 2026 г. для защиты данных. Опрошенные активно используют штатные средства системного программного обеспечения и баз данных. Эти инструменты применяют 89% компаний. Криптографические средства защиты используют 68% организаций, прикладное ПО, не относящееся к средствам защиты – 56%. Системы аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) задействованы в защите данных лишь у 9% организаций.

«Большинство компаний защищают данные сразу несколькими способами. Но чаще всего для этого используют встроенные функции информационных систем и прикладного ПО, а не специализированные средства. Такой формат защиты не позволяет организациям в полной мере реализовать задачи защиты конфиденциальных данных, более того – размывает политики безопасности до индивидуальных настроек в разных системах, не синхронизированных в единую логику. Защита при таком сценарии становится точечной, а момент передачи из системы в систему вовсе выпадает из-под контроля», – сказал Алексей Парфентьев.

Внедрение автоматизированных решений по маркировке – важный шаг к повышению уровня информационной безопасности и соблюдению законодательства. При этом, большая часть опрошенных компаний (78%) не выполняют маркировку защищаемых электронных документов, в частности, проставление грифов «Коммерческая тайна», «Для служебного пользования».

«Текущий уровень автоматизированной маркировки защищаемых электронных документов в организациях остается крайне низким – всего 4% компаний используют технические средства, такие как системы аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP), для автоматической маркировки конфиденциальной информации. Большинство (78%) и вовсе не проводят такую работу. Из-за этого бизнесу будет проблематично применить меры дисциплинарной и материальной ответственности за разглашение коммерческой тайны в «цифре», а у организаций госсектора возникает риск нарушения требований властей, в частности, постановления Правительства РФ № 1233 от 13.11.1994», – сказал Дмитрий Вощуков, специалист по связям с государственными органами «СерчИнформ».

43% опрошенных компаний отмечают недостаток функциональности имеющихся средств для защиты данных.

В связи с этим, невысок показатель обнаружения инцидентов с несанкционированным доступом внутренних нарушителей к защищаемой информации.

«Штатные ИТ-средства не умеют классифицировать файлы по содержимому. Кроме того, нарушитель может обойти встроенные ограничения: достаточно переместить файл или изменить его разрешения. Поэтому для защиты данных нужны специализированные средства – криптографические и некриптографические. Например, системы аудита и защиты файлов (DCAP). Они автоматически находят и классифицируют конфиденциальные документы, применяют меры защиты только к чувствительным данным и позволяют контролировать их на всех этапах жизненного цикла», – сказал Алексей Парфентьев.

Многофункциональность систем аудита и защиты файлов и гибкость их применения подтверждаются данными опроса. Наиболее важной функцией для компаний является защита от утечек и неправомерного доступа (86%), аудит обработки конфиденциальных данных (71%), инвентаризация информационных активов (57%) и контроль прав доступа пользователей к информации (57%).*

Системы аудита и защиты файлов – не единственный инструмент внутренней информационной безопасности. Решения этого класса интегрируются с другими средствами защиты информации, позволяя обеспечить максимально эффективную защиту от неправомерного доступа и действий с защищаемыми данными. 86% опрошенных компаний интегрируют системы аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) со средствами предотвращения утечек информации (DLP), 14% встраивают средства аудита и защиты файлов в инфраструктуру центров обеспечения ИБ (SOC), столько же – объединяют функции этих решений и инструментов защищенного обмена и работы с данными (VDR).*

Главные стоп-факторы, сдерживающие внедрение систем аудита и защиты файловых хранилищ (DCAP) среди российских компаний – неосведомленность о средствах этого класса (49%), высокая стоимость (43%) и нехватка кадров для работы с системой (39%).*

«Системы аудита и защиты файлов (DCAP) – все еще новое для большинства заказчиков решение. Хотя первые системы этого класса появились в конце 2010 года, рынок все еще формируется. Вопрос цены при внедрении системы аудита и защиты файлов (DCAP) возникает при выборе между их применением и использованием штатных средств ОС или прикладного ПО. При этом функций неспециализированных систем в большинстве случаев недостаточно для защиты данных.Среди специализированных средств защиты информации, решения этого класса – одни из наиболее простых в использовании и нетребовательных к аппаратным мощностям. Использование системы аудита и защиты файлов (DCAP) снижает нагрузку на ИБ-службы и позволяет высвободить время ИБ-специалистов, поскольку автоматизирует рутинные процессы аудита и разграничения доступа к файлам», – сказал Алексей Парфентьев.

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.