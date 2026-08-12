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«ICL Системные Технологии» усиливает федеральное присутствие: Антон Голубков возглавил московский офис компании

Компания «ICL Системные Технологии» объявила о назначении Антона Голубкова на должность исполнительного директора и руководителя московского офиса компании. Назначение подчёркивает стратегический курс «ICL Системные Технологии» на масштабирование деятельности в федеральном контуре и усиление экспертизы в области кибербезопасности и системной интеграции.

Ключевым фокусом работы Антона Голубкова станет выстраивание прозрачной и эффективной модели взаимодействия с ключевыми партнёрами и заказчиками. В рамках новой стратегии компания формирует пул стратегических вендоров и дистрибьюторов, с которыми будет построено централизованное партнёрское окно — единый контур коммуникаций, планирования совместных активностей и развития совместных решений. Такой подход позволит повысить скорость вывода на рынок новых сервисов и обеспечить более глубокую интеграцию технологических стеков под задачи крупного бизнеса.

«ICL Системные Технологии» уже сформировала глубокую отраслевую экспертизу на рынке и выстроила процессы под задачи крупного бизнеса. В команде более 150 профильных специалистов, которые реализуют комплексные проекты, в том числе в сегментах критической инфраструктуры и строго регулируемых отраслей. Такой масштаб и опыт позволяют гарантировать заказчикам не просто отдельные сервисы, а целостную защиту ИТ‑ландшафта с учётом регуляторных требований и реальных бизнес‑рисков.

«Моя задача — сделать взаимодействие с партнёрами и заказчиками максимально понятным и результативным, — отметил Антон Голубков. — Мы переходим к единой системе партнёрских отношений, где у каждого ключевого вендора будет свой выделенный трек развития. «ICL Системные Технологии» — это федеральный игрок с распределённой экспертизой и возможностью реализовывать проекты по всей стране. Московский офис становится центром принятия решений, координации крупных проектов и точкой входа для стратегических партнёров».

Регина Ахметзянова, генеральный директор «ICL Системные Технологии», сказала: «Назначение Антона — не просто кадровое решение, а сигнал рынку о перезагрузке партнёрской и сервисной модели компании. Его техническая экспертиза и понимание реальных бизнес‑задач заказчиков помогут нам выстроить более зрелую архитектуру взаимодействия с рынком. Мы делаем ставку на прозрачность, измеримость результатов и фокус на тех сегментах, где наша экспертиза даёт заказчику ощутимый эффект».

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В числе приоритетов на ближайшее время — централизация партнёрских коммуникаций, формирование портфеля приоритетных отраслевых решений, а также развитие сервисов кибербезопасности, адаптированных под регуляторные требования и специфику критической инфраструктуры.

«ICL Системные Технологии» последовательно развивает федеральную модель присутствия: московский офис становится ключевым узлом координации крупных проектов, взаимодействия с ключевыми вендорами и вывода на рынок новых сервисных предложений.

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